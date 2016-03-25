中国金融市场一周走势回顾

图为上海浦东金融区外滩一景。 REUTERS/Aly Song

以下为路透中文新闻为您整理的3月21-25日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周温和下跌0.66%，因美元指数连五日走升约1%，人民币汇价本周连五日走弱，脱离上周五创下的年内新高，不过，除了中国高层重生人民币汇率维稳外，监管层众多预期管理措施的效果逐步显现，贬值预期未见明显升温，不过市场预期人民币未来仍紧跟美元指数的走势，下周小幅下滑的可能性很大。

公开市场操作:

--随着流动性紧势逐渐缓和，中国央行公开市场本周逆回购操作规模亦逐日递减，不过仍连续第二周净投放，以应对季末因素扰动。季末之际机构流动性管理趋谨慎，预计央行操作仍会相机抉择，资金面平稳跨季无忧。

分析人士并认为，货币政策态度仍偏中性，在汇率和通胀双制衡下，政策进一步宽松空间受限；但在关键时点资金紧张时，预计央行仍会借助逆回购和中期借贷便利（MLF）等结构性工具加以应对，以实现资金面紧平衡。

债市:

--中国银行间债市当周收益率小幅波动，不同券种及期限品种表现有所分化。通胀上行预期下，长端利率债表现偏弱，但配置性买盘力量亦对收益率反弹压力有所对冲。周初因转债申购及缴税影响，资金面一度紧张，但后半周已明显缓解，债市所受扰动有限。市场预期货币政策短期难见宽松，等待更多基本面消息和数据指引交投方向。

票据:

--中国票据市场转贴利率本周小幅上行，但整体走势较为平稳，周初资金收紧，加上月末银行规模受限，打击收票热情。交易员称，临近月底机构出票降规模意愿较高，在银行未有大幅增加票据配置的情况下，月末转贴利率将仍以上行为主，而资金面料在央行维稳下波动不大。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC当周冲高回落，沪综指本周一度冲至3,000点上方，但随即震荡回落，显示3,000点上方市场分歧仍较大，投资者心态不稳。临近年报披露期，业绩较好的公司开始受到市场追捧，受利好和通胀预期的影响，本周军工板块和农林牧渔板块强于大盘。而前期涨幅偏大的券商股近几日持续回调。

期市

--上海期交所沪铜当周小幅下滑1.95%，创六周来最大周跌幅。因美元上涨激发获利回吐，在世界最大金属消费国--中国发布关键的制造业数据前，对中国需求的一些乐观情绪帮助限制了跌幅。实际上，中美经济复苏迹象以及美元下滑推动铜价自3月以来涨逾5%，市场猜测大宗商品周期已呈现转折。沪铜主力合约SCFcv1本周五收报37,750元。

-上海期交所沪金当周收跌2.75%，数位美联储官员本周发表对通胀立场强硬的讲话，使投资者对美国今年至少升息两次，最早在下月加息的可能性保持警惕，引发美元上涨，从而令美元计价的商品全面作出修正。沪金主力合约SHAUcv1收报256.10元。(完)