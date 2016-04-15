中国重要财经新闻一周回顾

图为北京CBD一景。 REUTERS/Jason Lee

以下为路透中文新闻为您整理的一周(4月11日-4月15日)中国重要财经新闻：

【政经】

---中国经济：一季度GDP低位企稳，房地产和基建投资“王者归来”

中国一季度GDP同比增速延续下行但基本符合市场预期，显示低位企稳；尤其3月基建和房地产投资反弹明显，再加上出口亦现好转，带动整体经济小幅脉冲向上。分析人士指出，3月关键经济指标向好，主要是受货币持续宽松、财政政策刺激的带动，二季度经济预计会比一季度再好一些；但经济整体仍面临较大下行压力，长期来看要走出困境还是需要深化改革。

--中国经济：一季度经济指标出现较多向好变化，但向好基础不牢固--总理

中国国务院总理李克强表示，目前来看，中国一季度经济指标出现较多向好变化，总体形势好于预期，但受世界经济低迷和市场波动影响，向好趋势基础并不牢固。

--中国经济：下行压力依然较大，用市场化债转股降低企业杠杆率--总理

中国总理李克强指出，当前中国经济稳中向好因素增多，但是下行压力依然较大；保持经济运行在合理区间，必须持续推进结构性改革，尤其是供给性侧结构性改革，并用市场化债转股的方式降低企业杠杆率。

--中国经济：以营改增扩大有效投资，防止新上落后和过剩产能项目--总理

中国国务院总理李克强指出，当前经济运行中的积极变化增多，但基础并不稳固，要借助全面实施营改增，调动企业积极性，扩大设备更新、技术改造等有效投资。

--中国经济：一季度经济实现“开门红”有支撑，预计全年物价温和上涨--发改委

中国国家发改委新闻发言人赵辰昕表示，中国经济指标在3月中旬和下旬延续了向好的方向，积极因素进一步增加，一季度经济实现“开门红”是有充足依据和充分支撑的。

--中国政策：5月起两年内降低企业社保缴费费率和公积金缴存比例--国务院

中国国务院常务会议周三指出，为减轻企业负担，增强企业活力，今年5月1日起两年内，阶段性降低企业社保缴费费率和住房公积金缴存比例，包括对企业职工基本养老保险单位缴费比例超过20%的省份，将缴费比例降至20%等。

--中国经济：央行副行长易纲称不希望人民币汇率被严重高估

中国人民银行副行长易纲表示，该央行不会欢迎人民币汇率“严重”高估，并表示对中国经济今年增长6.5-7.0%有信心。

--中国财税：会考虑减并增值税率，营改增不会增加金融业税负--副财长

中国财政部副部长史耀斌表示，中国现行增值税率档次过多，要减并增值税税率，根据实际运行情况等在增值税立法时一并考虑；而营改增不会导致金融行业税负增加。

--中国经济：发改委公布市场准入负面清单草案，沪津闽粤四地先行试点

中国国家发展改革委表示，已与商务部等汇总审查形成了市场准入负面清单草案的试点版，经国务院同意在天津、上海、福建、广东四个省、直辖市试行。

--中国经济：经济增速预计温和反弹，债转股一定要是优先股--央行专家

中国央行金融研究所所长姚余栋称，预计中国经济增速温和反弹，进入两年的新常态下繁荣期。国务院开始推动债转股，一定要债转优先股，而非普通股；如果债转普通股，将重蹈日本上世纪80年代的覆辙教训。

--中国经济：预计生猪价格今年国庆节前高位运行，大涨可能小--发改委

中国国家发展改革委表示，由于生猪和能繁母猪存栏量仍然较低，预计今年中秋、国庆节前生猪价格将高位运行。同时，受夏季消费需求淡季、饲料等养殖成本下降、替代消费品价格下跌或持稳等影响，生猪价格继续大幅上涨的可能性较小。

--中国经济：出现一些积极变化，但下行压力仍不容忽视--国家统计局长

中国国家统计局局长宁吉喆日前在山东调研时表示，调研显示年初以来在一系列政策措施作用下，各地经济运行总体平稳，稳中有进，出现了一些积极变化。

--中国数据：3月实际FDI增速7.8%创七个月新高，一季度增4.5%--商务部

中国商务部公布，3月全国实际使用外资金额（FDI）823. 4亿元人民币（折129亿美元），同比增速7.8%创七个月新高；一季度FDI则同比增长4.5%。

--路透调查：中国2016年经济增速料放缓至6.5%，更多支撑政策可期

一项路透调查显示，今年中国经济增速料放缓至6.5%，低于2015年6.9%的增速，创1990年以来最低，令中国政府面临推出更多政策支持的压力。

--中国经济：需求回暖3月进出口远超预期，边际改善势头将延续

受低基数以及全球经济回暖支持，中国3月出口同比涨幅远超市场预期，创下13个月新高；而进口同比跌幅也大幅缩窄，在大宗商品价格回升和国内投资加速带动下，由补库存周期推动的进口复苏有望延续。

--《综述》中国通胀温和PPI明显改善，经济趋于平稳政策加码料暂缓

中国3月PPI环比逾两年来首度回正，预示大宗商品价格上涨带动工业效益反弹；CPI同比涨幅持稳，暂时缓解市场对通胀风险的担忧。随着中国经济这艘大船驶入平稳的水面，宽松政策可能暂缓加码，而转向观察和维持为主。

--中国财政：1-3月收入增速加快，楼市回暖带动地方财收明显回升

中国1-3月全国财政收入增速较去年全年提高0.7个百分点，主要得益于楼市回暖带动房地产相关税收较快增长，导致地方财政收入增速明显回升。

--中国房地产：高库存城市十三五要减少直至停止住房用地供应--国土部

中国国土资源部近日引发国土资源“十三五”（2016-2020年）规划纲要，提出结合房地产去库存，实施有效用地调节政策，保持房地产市场平稳运行；同时按去产能要求，严格控制钢铁、煤炭等产能过剩行业和“僵尸企业”土地供应。

【金融】

--中国数据：房贷及基建投资推动3月信贷及社融高增长，但后劲可能不足

中国3月新增贷款及社会融资增量均居高位，房贷及基建投资仍是信贷高增长的主要推手，而企业债券融资规模剧增亦贡献良多，而从一季度来看，贷款及社融亦同比增量明显，亮丽的金融数据也与当季经济大势回暖的步调一致。

--中国金融：3月央行口径外占降幅连三月收窄，主因人民币贬值预期减弱

继3月末外汇储备转降为升之后，3月央行口径外汇占款降幅出现连续第三个月收窄，且本月环比降幅达36%，显示人民币贬值预期明显下降，资本流出压力缓解。而中国宏观经济数据向好为人民币汇率后期走势提供支撑。

--中国金融：央行就MLF向银行询量，利率与上次实际操作水平相同--消息

两位消息人士透露，中国央行今日就中期借贷便利（MLF）操作向部分银行询量，各期限利率与上次（2月）实际操作利率相同；而此次MLF询量利率较上月询量水平高出25个基点(bp)。

--中国金融：监管机构或降低QFII投资额度，因需求减弱--消息

两名熟知事况的消息人士表示，若一合格境外机构(QFII)在取得投资额度后一年内使用率未达到60-70%，则中国外汇监管机构可能缩减其投资额度。

--中国央行：根据国际收支情况和宏观调控需要逐步调整存款准备金率--报告

中国央行研究局发布报告称，要根据国际收支情况和宏观调控需要逐步调整存款准备金率，进一步探索建立利率走廊，巩固近期降低短期利率波幅的成果。

--中国金融：交易商协会研究放开城建类企业发债资金用途限制--消息

两位消息人士对路透表示，中国银行间市场交易商协会近期正在研究放开部分符合条件城建类企业的发债资金用途限制，包括对省会城市的区县平台放开发债募集资金用途，在原有基础上还可用于存量债务置换，以及补充运营资金或其他经营性项目建设。

--中国保险：保险集团并表监管统计制度发布，重点关注风险传染

中国保监会印发《保险集团并表监管统计制度》，力图在反映保险集团公司总体风险状况的基础上，重点关注风险传染、风险集中度以及集团内部交易等金融集团特有风险，进一步加强了保险集团并表监管的力度。

--中国经济：发改委鼓励银行跟投跟贷专项基金项目，今后将加强项目推介

中国国家发改委日前召集金融机构，推介专项建设基金项目，并鼓励银行积极跟投跟贷，发挥专项建设基金的拉动带动作用。

--《焦点》中国不良ABS劣后投资人难寻，掣肘银行业不良出表

时隔八年中国有望重启不良资产证券化(ABS)，以化解银行资产质量下行压力。但因不良资产现金流存较大不确定性，如何定价和能否最终出表成为关注焦点，而劣后投资人的匮乏亦将掣肘其市场化推进。

--中港个股：工行加入伦敦金银市场协会黄金价格机制，成为黄金定盘商

以资产计全球最大银行--中国工商银行称，该行已经正式获准加入伦敦金银市场协会(LBMA)黄金价格机制，成为LBMA黄金定盘商。

【固定收益】

--《焦点》中铁物资债券意外停牌再挫“央企信仰”，期待债转股解救危机

踩雷风险正逐渐升级的中国信用债市场，周一再度引爆一枚“炸弹”：央企中国铁路物资公司全部未到期债券宣布暂停交易。作为第四家曝出债券兑付风险的央企，令市场上本已动摇的“央企信仰”再遭冲击。短期内该公司偿债压力集中，无疑让投资者忧心忡忡。但市场同时又不免心怀期待，纷纷猜测中铁物资作为国资委直属央企，会否尝鲜债转股试点。

--中国信用债：东北特殊钢集团8亿元中票未能按期付息，系列性违约延续

已发布过风险提示的中国东北特殊钢集团确认，其发行的一期规模8亿元人民币的中期票据，未能按期于当日偿付利息，该公司多期债券系列性违约延续。

【外汇】

--离岸人民币：渣打人民币环球指数2月跌0.8%，料今年点心债发行降逾四成

渣打日前公布的人民币环球指数2月环比跌0.8%，在去年9月份指数达到高峰后，又回到了下降趋势。除汇市成交量，其他所有参数均拖累指数。然而好消息是自2月份以来，关于人民币的不利因素已经极大程度地消退。

--离岸人民币：业界预计中国最快下月在港发行150亿元国债，料仍有吸引力

业界预计，中国财政部最快或于下月在港发行约150亿元人民币国债，票面息率约3%，在环球负利率环境下料仍有一定吸引力，若此将是穆迪及标普调降中国主权评级展望后财政部首次在港发债。

【证券/行业】

--中国房地产：上海市称辖内银行将严格执行个人房贷首付和利率要求

上海市同业公会发布公告称，上海辖内银行将严格执行个人住房贷款最低首付比例和相关利率要求，不为争揽客户过度压低个人住房贷款利率，避免个人住房贷款业务无序竞争。

--中国房地产：深圳楼市新政细则出炉，非深户买房获三个月缓冲期

深圳市不动产登记中心称，对在3月25日（含25日）前买房但未能网签的非深户居民，在6月24日（含24日）之前申请登记，仍可享受一年社保买房的政策，逾期则不予受理。

--中国旅游：去年出入境游增长迅猛，已成为亚太旅游业增长的主要动力--报告

万事达卡发布的首份亚太旅行目的地指数报告（MasterCard Asia Pacific Destinations Index）显示，中国2015年出入境游均增长迅猛，并已跃居亚太最大的游客来源国。

--中国新股：证监会下发新一批七家新股IPO批文，料筹资总额至多28亿元

中国证监会官方微博宣布，证监会周一下发新一批共七家企业的首次公开发行（IPO）批文，这七家企业的筹资总额预计不超过28亿元人民币。

--中国证券：首份证券经纪专项规章正制定，经纪佣金管理拟放松--报载

据上海证券报报导，中国证监会正在制定《证券经纪业务管理办法（草案）》，这是首部对券商经纪业务进行集中统一规定的部门规章，拟定新规提出松绑经纪业务佣金管理。

--《焦点》人民币黄金定盘价4月19日推出，18家机构参与制定--消息

一名消息人士表示，中国的主要银行、金矿商、以及全球最大珠宝零售商--周大福，将是18家参与制定中国新推出的人民币黄金定盘价成员之一，两家外资银行也将参与。人民币黄金定盘价将在4月19日推出，这是中国朝成为金价制定者迈出的最大一步。

--中国国企：央企整合横向互动，国投公司和中国海运交换持股

央企改革在不同的控股主体之间进入横向整合，继中国海运（集团）总公司旗下中海集运部分股权去年年底划至国家开发投资公司（国投公司）后，国投公司旗下国投电力、国投新集公告，国投公司拟将控制的部分股权无偿划转至中国海运，公告称此举乃为推进央企间的战略合作。

--中港个股：中信证券和海通证券3月净利环比增数倍，但一季度料同比大减

3月中国股市企稳反弹，上市证券公司业绩亦走出低谷，大多出现明显上升。中国两大券商股--中信证券和海通证券3月净利均环比增长逾数倍，不过就一季度而言，券商业绩预计同比大幅下降。

--中港个股：中集集团拟定向增发A股募集至多60亿，用于中集租赁增资等

全球最大的集装箱生产企业--中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司公告称，拟定向增发A股募集至多60亿元人民币，用于向子公司中集融资租赁增资等项目。

--中国个股：复星集团耗资近5亿元人民币全资收购以色列护肤品牌AHAVA

中国民营投资集团--复星集团称，将以约合4.96亿元人民币收购以色列死海矿物护肤品牌AHAVA公司100%股权。 (完)