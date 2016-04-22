中国重要财经新闻一周回顾

图为北京CBD一景。 REUTERS/Petar Kujundzic

以下为路透中文新闻为您整理的一周(4月18日-4月22日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国经济：今年开局良好，将加大供给侧改革并继续金融改革--周小川

中国央行行长周小川表示，今年以来中国经济开局良好，3月份经济指标与1-2月相比有明显回升。中国将灵活适度实施稳健的货币政策，保持流动性合理充裕，大力推动供给侧结构性改革，金融改革也将不断推进。

--中国经济：全年外贸形势依然不容乐观，外需低迷没有改善--商务部

中国商务部新闻发言人沈丹阳表示，3月出口反弹主要是因为春节带来的季节性因素和去年同期基数偏低，调研显示逾半数企业认为外贸形势更加严峻，全年外贸形势依然不容乐观，外需持续低迷的情况没有根本改善。

--中国政策：多层次金融支持钢铁煤炭化解过剩产能，并鼓励扩出口和走出去

中国央行等最新公布支持钢铁煤炭行业化解过剩产能的意见，表示要多层次金融支持煤炭钢铁化解过剩产能，去杠杆和降成本，大力支持钢铁煤炭企业扩大出口和走出去，并支持银行加快行业不良资产处置。

--中国政策：鼓励对外贸企业贷款并提高机电出口退税率，积极支持进口

为促进外贸进出口回稳向好，中国国务院出台系列政策，包括鼓励金融机构对有订单、有效益的外贸企业贷款扩大出口信保保单融资，增加短期出口信保规模，提高部分机电产品出口退税率。

--中国经济：中国主权债信市场实际评价通常高于评级机构给出的评级--财长

针对最近有两家国际主要评级公司下调了中国的评级展望，中国财政部长楼继伟出席二十国集团华盛顿财长和央行行长会议时表示，从中国被国际机构评级的历史情况看，中国主权债信的市场实际评价通常高于评级机构给出的评级，这说明有偏见。

--《综述》中国楼市3月全线回暖，热点二线城市接过沪深接力棒

宽松的政策环境助力中国楼市3月全线回暖，以上海、深圳为代表的一线楼市热度不减，但已开始向苏州、南京等热点二线城市传递，伴随着成交的持续高位，房地产投资也开始有起色，意味着中国房地产已向全面转好迈进。

--中国数据：一季度GDP环比仅增1.1%，创2011年一季度有纪录以来最低

中国国家统计局最新数据显示，中国2016年一季度GDP环比增长仅有1.1%，创2011年一季度开始有纪录以来的最低。

--中国经济：一季度稳中有进趋势将延续，调查失业率平稳--国家统计局

中国国家统计局局长宁吉喆表示，中国一季度经济稳中有进的趋势料将延续，一季度31个大城市城镇调查失业率比去年同期下降0.07个百分点至5.12%，环比持平。

--中国经济：一季度末全国城镇登记失业率为4.04%，基本持平--人社部

中国人力资源和社会保障部表示，一季度末全国城镇新增就业人数318万，全国城镇登记失业率为4.04%，环比和同比均略有下降。

--中国经济：一季度信贷增长存周期性因素，货币政策需防范宏观风险--央行专家

中国央行研究局首席经济学家马骏表示，一季度信贷增速较快有一定阶段性、周期性的原因，未来货币政策操作除继续支持实现稳增长的目标，也要注意防范宏观风险。

【金融】

--《综述》中国地方监管部门严令规范票据业务，亡羊补牢有赖多管齐下

中国地方监管部门再度警示银行业票据业务风险。继天津银行上海分行本月初爆出票据买入返售业务风险后，上海银监局严令辖内中资银行，立即对存量票据业务进行严格全面自查，切实规范票据业务经营行为，有效防范风险。

--《热点问答》中国营改增加重银行间业务成本负担，市场影响几何？

中国将于5月1日起全面实施营改增，金融业的纳税档定在6%区间，为最低一档。但由于已公布的细则中增加了不少原来并不需要缴纳营业税的业务项目，业内人士表示银行间业务收入的实际税赋是增加的。

--中国金融：不良贷款ABS应披露基础资产分布及预计回收情况--NAFMII

中国银行间交易商协会（NAFMII）发布不良贷款资产支持证券（ABS）信息披露指引（试行），要求披露基础资产分布信息及预计回收情况，包括贷款分布、借款人分布、抵（质）押物分布、预测回收率分布表、现金流回收预测表等。

--《市场观察》债务刺激：中国式路径依赖

日光之下，并无新事。中国一季度宏观经济和金融数据全面回升的背后，是经济再次陷入债务刺激的路径依赖，显示政府提出的供给侧改革和债务杠杆控制战略，仍是任重而道远。一季度宏观经济数据阶段性全面转好，债券、股市、外汇，大宗商品也呈现债跌、股扬、汇稳及商品强的格局，国际货币基金组织(IMF)，以及德银、野村、瑞银等海外投行4月纷纷上调了对2016年中国国内生产总值（GDP）的预期。

【固定收益】

--《分析》中国公开市场单周净投放创新高，逆回购存量“堰塞湖”待疏解

面对中期借贷便利（MLF）集中到期及季度缴税的考验，中国央行公开市场本周净投放规模创单周历史新高，同时MLF不到一周内第二次操作以扶助资金面；从央行政策动向看，保持资金供需基本平衡，并及时抚平时点性波动，仍是其主要意图。

--中国债券：未到期河北宣化北山城投债拟提前兑付，投资人表示不答应

在不少信用债到期违约不能偿付的压力中，一则城投债将提前兑付的消息又触发了投资人的另一种不满。城投债--河北宣化北山债周二公告称拟前兑付本息，近期将就此召开持有人会议。

--中国信用债：天威集团15.8亿中票本息未能兑付，因公司持续亏损资金枯竭

破产重整申请已被法院受理的中国保定天威集团公告，由于公司持续亏损，资金枯竭，其发行的2011年度第二期中期票据今日未能按期兑付本息，应付本息金额15.855亿元人民币。

--中国信用债：风险事件频频一级市场迎倒春寒，4月取消发行已近690亿

4月以来中国信用债一级市场寒意逼人，因信用风险事件密集发生，令一度火热的买需迅速冷却。自上周二以来，又有超过40家发行人取消或推迟超短融、短融、中票及企业债的发行，涉及规模近400亿元人民币。

--中企海外债券：进出口行债获国际投资人追捧，订单额为发行额2.77倍

中国进出口银行成功发行美元、欧元双币种债券，金额等值30亿美元，并获得国际投资人踊跃认购，整体订单总额达到等值83亿美元，为发行额的2.77倍。

【外汇】

--中国外汇：3月银行结售汇逆差环比略升，料未来跨境资金流动基本稳定

尽管3月银行结售汇逆差仍环比略扩，但增速明显放缓，结合其他外汇收支数据显示，中国跨境资金仍呈流出态势，不过流出压力逐步缓解。外管局并预计未来中国跨境资金流动的总体态势将保持基本稳定，且既定经济金融政策完全可逐步适应美联储货币政策正常化。

--《焦点》中国央行打击人民币空头，凭借美元走贬及强硬政策暂时告捷

中国央行已击退国外的人民币空头，成功抑制了高风险的资金外流，并争取到更多时间刺激摇摆不定的经济。这不仅归功于市场干预和监管双管齐下，美国联邦储备理事会(美联储/FED)的立场转变也带来莫大帮助。

--人民币汇率：3月实际有效汇率创近两年最大降幅，名义汇率四连降--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，3月人民币名义有效汇率指数四连降至122.95，续创逾一年新低，当月降幅0.75%，较上月0.78%略收窄；而实际有效汇率指数亦大降1.79%至128.42的10个月新低，单月降幅为近两年来最大，上月调整后为环比升0.82%。

【证券/行业】

--《综述》上海金首航奏响中国主旋律，黄金消费大国提升国际话语权

全球现货金交易量最大的交易所--上海黄金交易所推出上海金集中定价交易，为国内金市提供可交易的以人民币计价的黄金价格，有助于推动黄金衍生品的发展；并在国际黄金市场发出“中国声音”，提升国际定价的影响力。

--中国证券：一季度券商净利达289亿元同比减逾43%，经纪与投行业务贡献多

中国证券业协会网站披露的数据显示，今年一季度国内券商实现净利润288.98亿元，较去年同期下降43.25%，其中经纪、投行和自营业务为也券商业绩主要推动力，全国126家证券公司中116家公司实现盈利。

--中国期市：上期所和大商所提高多品种的交易手续费，因近期市场波动大

针对近期中国期货市场波动加大、交易过热的市况。国内三大期货交易所中的上海期货交易所、大连商品交易所周四晚宣布，上调螺纹钢、铁矿石、石油沥青等多个品种的交易手续费；郑州商品交易所亦发布了风险提示函。

--《焦点》中国“僵尸”钢厂卷土重来，全球供应过剩局面雪上加霜

中国可能面临其他钢铁生产国的压力，要求其减产，帮助缓解全球供应过剩局面。然而，中国的钢铁城镇目前完全是另一番光景。尽管中国政府提出削减之前已部署的钢铁产能，但今年国内钢材价格急升，推动钢厂纷纷增产。就连那些停产但尚未关闭的“僵尸”钢厂也在恢复生产。

--中国能源：适当放缓煤电规划建设速度，淘汰落后产能--能源局

中国煤电过剩风险逐步显现。对此，国家能源局提出要适当放缓煤电项目建设速度，淘汰落后产能，预计十三五期间将淘汰煤电落后产能2,000万千瓦。

--中国煤炭：重新确定煤矿生产能力，今年起三年内停批新项目--安监总局

中国国家安全生产监督管理总局与国家煤矿安监局发布意见指出，将重新确定煤矿生产能力；并自2016年起三年内，原则上停止新核准（审批）的建设项目和新增产能的技术改造项目安全设施设计审查工作，确需新建煤矿的，严格审核经投资主管部门核准项目的安全设施设计。

--中国汽车：2020年前新车销量年增速料降至5%，看好二手车和售后--麦肯锡

国际咨询公司麦肯锡最新调查报告指出，随着中国经济减速及大城市出于环保压力采取限行等措施，作为全球最大汽车市场的中国，2020年前新车销量年增速将由过去的两位数降至5%，不过新能源车、二手车市场及售后服务市场值得看好。

--中国房地产：商业地产投资去年创新高，国企和险资为主推手--仲量联行

国际物业顾问--仲量联行发布报告称，中国商业地产投资市场去年创下纪录新高，全年完成交易资产总值约1,500亿元人民币，预计未来几年仍将快速成长，国有企业和保险资金是市场成长的重要推手。

--中国并购：中民投完成对思诺保险并购，交易总金额约25亿美元

中国领先的民营投资集团中国民生投资股份有限公司宣布，旗下中民国际已顺利完成对思诺国际保险集团的收购，交易总金额约为25亿美元。(完)