中国重要财经新闻一周回顾

图为北京CBD一景。 REUTERS/Jason Lee

以下为路透中文新闻为您整理的一周(4月25日-4月29日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国经济：下行压力加大、社会问题矛盾增多，需更关注就业问题--国家主席

中国国家主席习近平日前在安徽调研时指出，在当前经济下行压力加大、社会问题矛盾增多的情况下，尤其要履行好保基本、保底线、保民生的兜底责任。

--中国经济：一季度工业经济出现积极变化迹象，但仍面临困难和挑战--工信部

中国工信部表示，一季度中国工业经济运行出现一些积极变化迹象，仍面临不少困难和挑战。工信部在新闻发布会指出，当下，外需疲弱态势仍未改变，结构性矛盾依然存在，部分行业和地区困难有所加剧，一部分企业生产经营困难，稳增长压力仍然较大。

--中国经济：到2020年东北地区要在重要领域和关键环节改革取得重大成果--国务院

中国国务院晚发布意见指出，加快东北老工业基地全面振兴，是推进经济结构战略性调整、提高中国产业国际竞争力的战略举措，目标到2020年，东北地区在重要领域和关键环节改革上取得重大成果，转变经济发展方式和结构性改革取得重大进展，经济保持中高速增长。

--中国经济：发改委出台“十大扩消费行动”，包括居民住房改善和旅游等

中国国家发改委出台“十大扩消费行动”，包括居民住房改善、农村消费升级、汽车消费促进、旅游休闲升级如邮轮游艇消费等。

--中国财政：对反映集中具有普遍性税负增加问题，会运用临时性政策--财长

中国将从5月1日起全面实施营业税改增值税。中国财政部长楼继伟表示，对于反映集中的具有普遍性的税负增加问题，将充分发挥财税政策精准调控、定向调控作用，根据不同情况，综合运用临时性、阶段性、过渡性政策，采取一切可行办法，保证运行中的问题及时得到解决。

--中国数据：3月规模以上工业企业利润增11.1%，能否持续增长有待观察

中国国家统计局公布，3月份规模以上工业企业利润增长11.1%，增幅比1-2月份加快6.3个百分点，其中30.5%来源于投资收益和营业外净收入的增加。

--中国国企：1-3月利润同比降幅缩窄，石油医疗等行业利润增幅较大

中国财政部公布数据显示，1-3月国有企业利润总额4,323亿元人民币，同比下降13.8%，降幅较1-2月收窄0.4个百分点。

--中国能源：建立煤电规划建设风险预警机制，严控煤电总量规模--发改委

中国国家发改委国家能源局日前发布通知，建立煤电规划建设风险预警机制，严控煤电总量规模，对于经电力电量平衡测算存在电力盈余的省份以及大气污染防治重点区域，原则上不再安排新增煤电规划建设规模。

【金融】

--《焦点》IIF预计中国2016年资本流出5,380亿美元

国际金融协会(IIF)估计，2016年全球投资者将从中国撤出5,380亿美元资金，尽管资本流出速度已下降。IIF表示，该数字比去年的6,740亿美元下降五分之一，但如果关于人民币“无序”贬值的担忧再现，则中国资本外流速度可能再度加速。

--《市场热谈》中国央行对部分银行个别业务窗口指导，关注信贷风险和结构

随着中国一季度社会融资规模的放量以及宏观经济的企稳，市场对二季度商业银行的信贷增长报以乐观预期。但有银行业人士指出，近日中国央行对部分地区的银行的具体信贷业务条线进行了窗口指导。

--《分析》中国债转股为“后刚兑”时代无奈选项，金融风险难实质隔离

尽管中国信用债市场早已打破刚性兑付的魔咒，但为降低实体经济巨大偿债压力和银行信贷风险，中国政府正计划重启债转股。不过，作为“后刚兑”时代债权人处置坏账的不得已选项，新一轮债转股能否实现实质性隔离金融风险的核心目标，恐难有定论。

--中国金融：上海银监局暂停辖内商业银行与六家地产中介合作一个月

中国上海银监局发出通知，根据近期稽查发现问题及结合上海市住建委等行政处罚结果，决定自本周一起，暂停辖内商业银行与上海链家房地产经纪公司等六家房地产中介业务合作一个月，并对工商银行等七家银行的个别分支机构暂停房贷业务两个月。

--中国保险：首季保费收入增四成首破万亿，但预计利润降逾五成--保监会

中国保险监督管理委员会称，今年一季度保险行业实现原保费收入11,979.12亿元人民币，同比增长42.18%，单季度保费首次突破万亿元。

--中国金融：央行上海总部摸底辖内银行房贷指标，年度指标有望调减--消息

中国上海市实施“沪九条”房地产调控政策一个月来，差别化住房信贷政策调控成效显现。三位消息人士透露，央行上海总部正在摸底辖内银行房贷指标，便于向各商业银行总行提出调减年度规模指标相关建议。

--中国金融：下半年开展非法集资专项整治，对P2P和私募基金等进行排查--报载

据中国证券报报导，处置非法集资部际联席会议办公室相关负责人透露，鉴于非法集资案件形势严峻，一些区域和行业风险隐患较大，部际联席会议定于下半年组织开展全国非法集资风险专项整治活动，对民间投资理财、P2P网络借贷、私募基金等重点领域和民办教育、地方交易所等风险点进行全面排查。

--中港个股：工商银行在美国发行银联信用卡，为国内商业银行首例

以资产计中国最大银行--中国工商银行进军美国信用卡市场，周二在纽约发行首张信用卡，这既是中国商业银行在美国发行的第一张信用卡，也是美国市场发行的第一张银联信用卡。

--中港贸易：3月香港净流入内地黄金量按月升33.3%，为三个月来最多

香港政府统计处数据显示，3月自香港流人中国内地的黄金量按月升33.3%，连续第二个月回升，并为三个月来最多。

【固定收益】

--《分析》中国央行偏爱MLF+逆回购模式维稳流动性，短期降准料难轻易动用

随着缴税因素冲击渐消，中国央行公开市场本周缩量逆回购，转为净回笼；不过辅以MLF月内第三次操作，资金面逐步恢复宽松局面。分析师表示，央行目前坚持稳健中性政策基调为主，并无主动收紧或者宽松的意图，仍视流动性情况采取适当对冲操作。

--中国信用债：河北宣化北山城投债将取消提前兑付计划--公告

此前抛出债券提前兑付计划的中国河北宣化北山工业园投资公司公告称，取消召开关于置换企业债券持有人会议，14宣化北山债本息兑付仍按照募集说明书约定条款执行。

--中国信用债：海南交通投资控股取消召开中票持有人会议，终止债券赎回

继中国河北宣化北山工业园投资公司后，另一拟提前赎回债券的海南省交通投资控股有限公司周四也称，取消原定于下周五(5月6日)的中期票据持有人会议，决定终止债券赎回事宜。

--中国信用债：东北特钢集团提示下周四短融兑付风险，系列性违约料延续

此前已出现多起债券违约的中国东北特殊钢集团再发风险提示公告，因公司债务负担较重，流动性持续紧张，将于下周四（5月5日）到期兑付的7亿元人民币短融本息偿付存在不确定性。

--投行观点：中国债市集中持仓和隐形杠杆或未完全化解，仍有出清压力--中金

中国大型投行--中金公司宏观组最新报告指出，今年以来，国内债券市场经历了较明显的调整，国债收益率曲线陡峭上行且公司债和企业债信用利差扩大。这些调整源于再通胀的宏观环境和近期频发的信用违约事件，同时去年以来资金对债券集中配置和今年以来债券供应量的加速上升也加剧了债券市场调整的压力。

--中国信用债：中铁物资公司债券投资者签署承诺函后可交易转让--CFETS

备受关注的中国铁路物资股份有限公司债券风险事件又有新进展。全国银行间同业拆借中心(CFETS)公告称，在中铁物资相关债务融资工具恢复正常交易流通前，投资者需交易转让相关债务融资工具的，可在提交相关交易转让承诺函后进行交易转让。

--中国信用债：云维股份资金筹集渠道已确定, "11云维债"可正常回售兑付

中国云维股份最新公告称，日前收到上交所要求公司就有关11云维债的回售及付息事宜核实后对外披露，对此，云维股份回复表示，公司债回售兑付和付息的资金筹集渠道已经确定，能够保证按照云维股份11云维债募集说明书的约定正常回售兑付和付息。

--中国信用债：风险事件频出压制一级情绪，本月取消发行已近千亿元

4月以来中国信用债一级市场寒意逼人，因信用风险事件密集发生，令一度火热的买需迅速冷却。据路透不完全统计，截至上周五，4月以来已有逾百家发行人取消或推迟发行超短融、短融、中票及企业债等，累计规模995.4亿元人民币。

【外汇】

--中国外汇：天津与新加坡跨境人民币创新业务试点启动--新华

新华社周四援引中国人民银行天津分行消息称，天津生态城跨境人民币创新业务试点扩展至天津全市范围，天津与新加坡跨境人民币创新业务试点启动。

--离岸人民币：2月跨境人民币指数创一年半新低，活跃度随市场调整--中行

按市值计中国第四大银行--中国银行发布报告指，因春节因素导致人民币跨境结算量大幅回落，2月跨境人民币指数（CRI）较上月及去年同期均下降19点至230点，创下一年半新低。

--中国汇市：人民币汇率CFETS指数和BIS篮子指数连四周下滑再创新低

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(22日)的人民币汇率指数为97.22，较前周下跌0.16%，较2014年底下跌2.78%，该指数并连续四周创记录新低。

--离岸人民币：花样年三年期点心债票息9.5%，高收益地产债五个月后重现

中国房地产商--花样年控股发行一笔6亿元人民币三年期点心债，票息为9.5%，较指导息率为9%高出50个基点。这标志着一级市场阔别五个月空窗期后，高收益的房地产点心债重出市场。

--中国企业：中城建控股集团实际控制人变动，引发市场对其偿债能力的担忧

近日点心债暴跌的中国城市建设控股集团（简称中城建设）发出公告，宣布实际控制人变更，北京惠农基金将持有其99%股权，这一意外变动引发市场对其偿债能力的担忧。

【证券/行业】

--《独家新闻》：监管层要求三大商交所控制大宗商品日内投机交易--消息

三位了解情况的消息人士透露，中国监管层已要求三大商品交易所控制大宗商品的日内投机交易，避免交易量和波动率过大。交易所并分别已约谈无产业背景、投机过重的交易大户，要求他们降低仓位并减少交易。

--中国期货：大商所称差异化手续费收取是阶段性的，意在抑制过度投机

中国大连商品交易所发布新闻稿称，对煤焦品种继续加收手续费、同时维持对套保交易2015年底手续费标准，此举意在以差异化手续费收费方式严控焦煤、焦炭期货当前过度投机趋势，同时确保套保客户交易成本不增加。

--中国期货：周五结算时起焦炭焦煤涨跌停板调整至7%，最低保证金9%--大商所

中国大连商品交易所网站刊登通知称，决定自周五（29日）结算时起，将焦炭、焦煤品种涨跌停板幅度调整至7%，最低交易保证金标准调整至9%。

--中国期货：上期所称下周二起缩短螺纹钢等三期货品种夜盘交易时间

中国上海期货交易所公告称，自下周二(5月3日)起，缩短螺纹钢、热轧卷板、石油沥青期货品种的夜盘交易时间。上述三品种的连续交易时间由每周一至周五的21:00至次日1:00调整为每周一至周五的21:00至23:00。

--《市场热谈》美国公司对中资并购企业疑心重、要求多

中国生命科学创业家周巍上个月向美国基因测试公司Affymetrix提交15亿美元的竞标，超出已获同意并购方赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific Inc) 约13亿的出价。几天后，周巍接获一个不寻常的最后期限通知。

--中国证券：华兴资本控股的华菁证券获批，为CEPA下第二家合资券商

中国证监会近日宣布华菁证券获准设立，这是在内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排（CEPA）项下获准设立的第二家合资券商。本土最大独立投行华兴资本通过香港万诚证券持股49%，成为第一大股东。

--企业并购：中国海航旅游集团将收购卡尔森酒店集团

海航集团旗下海航旅游集团在一份联合声明中称，该公司已达成协议，收购卡尔森酒店集团(Carlson Hotels)。后者旗下拥有丽笙连锁酒店。(完)