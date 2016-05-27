中国重要财经新闻一周回顾

图为北京CBD一景。 REUTERS/Jason Lee

以下为路透中文新闻为您整理的一周(5月23日-27日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国经济：要加快供给侧结构性改革，毫不动摇鼓励非公有制经济--国家主席

中国国家主席习近平指出，当前中国经济发展正处于转方式、调结构的紧要关口，既是爬坡过坎的攻坚期，也是大有作为的窗口期。要把政策转化为行动，全力打好攻坚战。

--中国财政：财政部要求压减地方财政库款规模，助推存量财政存款支出

中国财政部表示，要加快预算执行进度，压减库款规模，并按月对地方财政库款情况进行考核，以充分发挥财政资金的使用效益。业界认为，通知对地方政府有较强约束力，有助于加快目前存量财政存款的支出，提高银行体系流动性。

--中国财政：政府债务负债率低于欧盟预警线，仍有一定举债空间--财政部

中国财政部表示，去年全国政府债务的负债率将上升到41.5%左右，但仍低于欧盟60%的预警线；总体来看政府债务仍有一定举债空间，适度加大国债和地方政府债券发行规模，是政府依法规范加杠杆的重要举措。

--中国经济：金融行业营改增力戒税负转嫁实体经济--总理

中国国务院总理李克强称，金融行业营改增尤其要力戒税负增加转嫁实体经济，并重申营改增要确保所有行业税负只减不增。

--中国经济：央行称下行压力较大，货币政策保持稳健偏宽松客观适宜--一财网

中国第一财经网站刊登中国央行货币政策分析小组的文章指出，中国经济增长虽处于合理区间但下行压力较大，货币政策中安排适度的逆周期、维护稳定并促进增长的政策成分符合客观需要；货币政策总体保持稳健、略偏宽松是客观、适宜的。

--中国金融：5月新增信贷未见起色，“实体冷个人热”结构延续--业内人士

中国实体经济增长乏力，对信贷的需求也意兴阑珊。据三位业内人士透露，截止目前，金融机构5月新增贷款仍未见起色，虽然新增信贷负增长的幅度较4月略有缩减，但整体新增规模依然偏弱。

--中国数据：4月工业利润同比增速回落明显，受投资收益由升转降等影响

受投资收益由升转降、营业外净收入增长放缓等主要因素影响，中国4月全国规模以上工业企业利润同比增速回落至4.2%，较3月下降6.9个百分点。

--中国国企：1-4月利润和收入同比继续下降，煤炭、钢铁有色等行业亏损

中国财政部公布数据显示，1-4月国有企业实现利润6,522.6亿元人民币，同比下降8.4%；营业总收入135,170.6亿元，同比下降1.7%。降幅较1-3月分别收窄5.4个和1.3个百分点。

--中国房地产：加杠杆去库存是饮鸩止渴，忌将楼市作为保增长手段--新华

新华社表示，中国有序消化房地产库存，靠“加杠杆”无异饮鸩止渴，应该尊重楼市的发展规律，明确功能定位，不能简单作为保增长的手段。

【金融】

--中国保险：严打境内签单、境内承保方式非法销售境外保险产品等行为--保监会

上海证券报援引中国保监会通知称，针对部分境外保险机构为争抢境内客户、变相违规在境内销售保险产品的情况，要求各保监局严厉打击境内签单、境内承保方式非法销售境外保险产品等行为。

--中国期货：证监会拟推动银行等金融机构有序进入，推进对外开放

中国证监会副主席方星海表示，研究推动商业银行和相关金融机构有序进入商品期货市场；并推进商品期货市场对外开放，逐步引入境外投资者。

--中国金融：不良资产证券化正式重启，招行发行2.33亿元信用卡坏账证券

中国不良资产证券化时隔八年后正式重启。中国股份制银行--招商银行周五宣布， 该行“和萃2016年第一期不良资产支持证券”在银行间债券市场成功发行，证券总额2.33亿元，采取市场化发行，亦为全球首单信用卡不良资产证券化产品。

--中国金融：央行牵头筹建票据交易所推进电子化，最快年底落地--报载

21世纪经济报 导引述多位票据行业人士称，中国央行正在与商业银行沟通，或牵头筹建票据交易所。初步方案为按公司化、市场化运营，由央行主导，多家商业银行参股联合组建的形式，计划最快在今年年底落地。

--《焦点》中国主流银行担心国企风险，老工业区被迫回头找影子银行融资

路透对央行数据的分析显示，中国主流银行正在收紧对老工业基地企业的贷款条件，迫使它们向所谓的影子银行寻求利率较高的贷款。

【固定收益】

--《分析》中国央行连两周净投放，政策维稳意图未改仍强调精准滴灌

为舒缓缴税及月末因素对资金面的影响，中国央行公开市场本周净投放700亿元人民币，连续两周净投放；结合央行最新表态，当前货币政策维稳基调未改，在为流动性稳定保驾护航的同时，也不会轻易开闸大规模放水，而继续强调精准滴灌。

--中国信用债：5月已有33只短融、中票等取消或推迟发行，共计382亿元

据路透不完全统计，上周(5月16日-5月20日)中国信用债市场有11 家发行人，取消或推迟了总额共计185亿元人民币的短融、超短融和中票发行。截至上周五 ，5月以来共有33家主体推迟信用债发行，累计总额382亿元。

--中国信用债：中钢股份将10中钢债回售登记期再度延长，为第10次延期

中国中钢股份有限公司公告称，将“10中钢债”回售登记期再度延长至6月14日结束，这已是10中钢债回售登记第10次延期。

--香港个股：创兴银行发行15亿元人民币三年期熊猫债，票面利率为3.6%

广州越秀集团的香港分支--创兴银行称，该行发行15亿元人民币的三年期熊猫债，票面利率为3.6%。

【外汇】

--《市场洞察》中国境内突现美元荒，大行意外回笼美元为哪般？

仿佛一夜之间，境内的美元流动性突然就紧张起来了。以前提供美元流动性的大行开始拆入美元，多家商业银行亦纷纷在拆借市场和掉期市场买入美元。

--《焦点》人民币汇率涨跌有迹可循，市场化波动反令投资者变冷静

市场从疯狂到理性，只需一个811汇改的洗礼。是的，尽管目前美元加息预期再起、人民币贬值压力仍在，但在人民币兑美元逼近前期低点的当下，整个市场却表现冷静，不得不令人感叹：811汇改惊险一跳的人民币，目前已冲过险滩步入市场化波动的另一重天地。

--中国汇市：人民币汇率三个篮子指数继续反弹，CFETS指数升至五周新高

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(20日)的CFETS人民币汇率指数较前周续反弹0.38%至97.35，创出五周新高；较2014年底仍下跌2.65%；4月15日当周为97.38。

--离岸人民币：港交所与汤森路透下月联合推出全球首支可交易人民币指数

香港交易及结算所（港交所）宣布，下月与汤森路透联合推出全球首支可交易人民币指数，将有助推动人民币国际化进程，并巩固港交所在离岸人民币市场地位。

--香港证券：港交所新增人民币期货定于下周一推出，首半年豁免交易费

香港交易及结算所（港交所）称，新增含欧元、日圆及澳元的人民币（CNH）期货定于下周一（30日）推出，首半年豁免交易所费用，以扩大人民币产品交易。

--离岸人民币：中国在伦敦发行的人民币国债获超额认购，定价3.28%

汤森路透旗下IFR报导，中国财政部在伦敦发行的三年期、30亿元人民币国债，发行利率为3.28%，因获逾两倍超额认购，较初始询价降了12个基点。这是中国财政部首次在香港以外的离岸市场发行人民币计价国债。

--离岸人民币：人民币4月退居第六大支付货币，在印度使用率上升--SWIFT

环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)称，按照交易额计算，4月份人民币在国际支付货币的排名降至第六位，占据1.82%的市场份额。

--离岸人民币：工行纽约分行发5亿存单，首只通过DTCC结算的人民币金融产品

以资产计中国最大银行--中国工商银行日前在美国清算所发行第一单以人民币计价的5亿元规模、31天期人民币定期存单（CD），这是首个通过美国证券托管结算公司（DTCC）结算的人民币金融产品。

【证券/行业】

--中国期货：瑞银证券增持瑞银期货股权至100%，推出金融期货经纪服务

中国首家外资入股的全牌照证券公司瑞银证券表示，增持瑞银期货股权至100%。瑞银期货已取得中国金融期货交易所交易会员资格，将在中国推出金融期货经纪服务，并可面向机构客户提供更多元化的结构化解决方案。

--券商观点：中证金负债结构调整引入理财资金，不必过度焦虑抛压--招商

以中国证券金融公司为代表的A股救市“国家队”下一步动向受到市场高度关注。招商证券最新研究报告指出，中证金的负债结构正由银行表内借贷转向以理财资金为代表的表外资金，理财资金滚动续发能保证这笔资金稳定性，投资者不必过度焦虑中证金的抛压。

--中国粮食:本周五将竞价销售国家临储粮220万吨，其中玉米200万吨--消息

两位消息人士透露，中储粮将于本周五安排竞价销售超期和蓆茓囤储存的国家临时存储粮食220.26万吨，其中玉米199.85万吨，稻谷20.41万吨。

--全球贸易：美国对中国等五个国家地区的进口耐腐蚀钢征收反倾销税

美国商务部为抑制进口钢铁的大量涌入，宣布的调查终裁中决定对来自中国的耐腐蚀扁钢课征最高达450%的反倾销税和反补贴税。

--中国钢铁：不鼓励钢铁产品大量出口，反对将钢铁贸易问题政治化--中钢协

中国钢铁工业协会发布“2016年中国钢铁工业发展报告”称，中国不鼓励钢铁产品大量出口，中国钢铁行业愿以合作共赢的方式化解贸易摩擦，坚决反对贸易保护主义，反对将钢铁贸易问题政治化。

--中港个股：海通证券拟参与发起中美首只文化产业基金，总规模200亿元

中国证券报报导，国内大型券商--海通证券与多家中国企业拟共同发起设立中美第一只文化产业基金--中美文化产业发展投资基金；该基金首期规模50亿元人民币，总规模200亿元。

--企业并购：中国FGC将以每股6欧元收购德国爱思强，估值约6.7亿欧元 -

中国Fujian Grand Chip Investment Fund LP (FGC)与德国半导体设备生产商爱思强(Aixtron)称，FGC将以每股6欧元价格收购爱思强，包括净现金在内，对爱思强的估值约为6.7亿欧元(7.52亿美元)。

--中国个股：顺丰作价433亿元借壳鼎泰新材上市，并配套融资80亿元

中国马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司中午发布公告称，拟与国内快递业巨头顺丰实施资产置换，后者作价433亿元人民币借壳上市，并拟配套融资不超过80亿元。(完)