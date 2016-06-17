中国重要财经新闻一周回顾

图为北京CBD一景。 REUTERS/Jason Lee

以下为路透中文新闻为您整理的一周(6月13-17日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国经济：总理李克强称政府将采取更多措施欢迎外国投资

中国总理李克强称，政府将采取更多措施让外资能公平竞争，并称政府致力于削减钢铁产能。

--中国经济：正在研究对外投资快速上升是否给外储带来压力等问题--商务部

中国商务部表示，中国对外投资总体是正常的，今年对外投资规模按照常规统计数字会超过利用外资的规模；正在研究对外投资短期快速上升是否会影响到外汇储备和国际收支平衡等问题。

--中国经济：稳健仍是货币政策最佳选择，汇率面临贬值压力--人民日报

中国人民日报海外版报导称，美联储加息步伐放缓、英国“脱欧”前景不明等因素，加大了全球金融市场的风险和人民币所肩负的责任；而国内推进供给侧改革也不可能以“大水漫灌”辅之，因此未来“稳健”仍将是中国货币政策的主基调。

--中国数据：居民房贷支撑信贷超预期增长，但经济仍弱结构性改革需发力

中国5月M2由于基数原因增速虽有所放缓，但新增贷款数据结构性问题突出，居民贷款增幅明显，而企业贷款动力不足，同时社融数据亦偏低，表明实体经济需求仍偏弱，经济增长压力仍大。短期货币政策料陷入两难，缺乏更多想象空间。

--中国政策：促有色金属调结构，严控新增产能加快退出过剩产能--国务院

中国国务院发布促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见称，要严控新增产能，严厉查处违规新建电解铝项目，加快退出过剩产能。

--中国能源：5月全社会用电量同比增长2.1%至4,730亿千瓦时--能源局

中国国家能源局称，5月全社会用电量4,730亿千瓦时，同比增长2.1%。1-5月用电量增长2.7%，增幅较前四月续缓。

--中国经济：去年底中国债务总额168.48万亿，全社会杠杆率249%--社科院

中国债务率一直是全球关注的焦点。中国社科院国家金融与发展实验室 研究报告称，截至2015年底，中国债务总额168.48万亿元人民币，全社会杠杆率249%。

--中国经济：脆弱性升高，应对冲击的缓冲减少--IMF第一副总裁

国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿表示，中国需要更紧迫地实施改革，因为经济的脆弱性升高，而且应对冲击的缓冲减少。

--中国经济：商务部称5月后消费市场料继续保持平稳增长态势--新华

中国商务部市场运行司负责人称，预计5月后消费市场将继续保持平稳增长态势，消费作为国民经济第一驱动力的地位将进一步稳固。

--中国政策：严禁违规使用结构调整专项奖补资金，不得用于平衡地方财力

加快淘汰钢铁、煤炭行业落后产能，中国财政部发布通知明确，严禁违规使用工业企业结构调整专项奖补资金，不得用于平衡地方财力；并按照早退多奖原则，在计算年度化解过剩产能任务时，2016-2020年分别按照实际产能的110%、100%、90%、80%和70%测算。

--中国经济：5月核准固定资产投资780亿元，集中水利交通等领域--发改委

中国依靠扩大投资稳定经济的节奏并未放松。中国国家发展和改革委员会新闻发言人李朴民称，5月份核准固定资产投资项目16个，总投资780亿元人民币，审批的重大项目主要集中在水利、交通和高技术领域。

--中国财政：1-5月财政收支增速保持平稳，后期政策性减收效应料更明显

中国5月财政收入增速较上月大幅放缓，财政支出急剧增加，但1-5月整体来看收支增速基本平稳。未来经济下行压力仍在，预计政策性减收效应还将进一步显现。

--《综述》前五月中国投资创十六年新低，经济内生动力不足政策扶持难缺席

中国经济继续呈现L型底部震荡之势。5月工业和消费基本持稳，但投资增速降至十六年新低，房地产投资高位降温，民间投资失速，凸显中国经济内生动力不足，仍在承受下行压力。

--中国经济：发改委核准京秦高速和山东省高青至广饶公路两项目，总投资约74亿

中国国家发改委称，核准山东省高青至广饶公路项目及京秦高速公路北京东六环至京冀界段的建设，两项目总投资近74亿元人民币。

--中国能源：2016年下达新增光伏电站建设规模1,810万千瓦--能源局

中国国家能源局发布关于下达2016年光伏发电建设实施方案的通知，今年全国新增光伏电站建设规模1,810万千瓦，其中，普通光伏电站项目1,260万千瓦，光伏领跑技术基地规模550万千瓦。

--中国能源：天然气可采资源量八年增127%，但油气勘采难度均加大--国土部

中国国土资源部发布2015全国油气资源动态评价成果指出，与2007年全国油气资源评价结果相比，石油地质与可采资源量分别增加了64%和42%，天然气地质与可采资源量分别增加了158%和127%，但油气勘探开发难度正在逐步增大。

--《财经洞察》中国的广义政府同盟及国进民退忧虑

中国房地产市场、国有企业固定资产投资今年以来的强势增长，虽然让市场对经济结构恶化一度产生担心，不过从中国债务风险化解的发展总体方向来看，目前市场运行似乎符合债务杠杆转移的逻辑。

--《焦点》中德领导人淡化市场经济地位敏感话题，李克强称不愿打贸易战

中国总理李克强在与德国总理梅克尔举行的新闻会上表示，中国不希望与欧洲打贸易战。梅克尔呼吁，有必要在世界贸易组织(WTO)框架下，就是否给予中国市场经济地位与中国进行更多讨论。

【金融】

--中国金融：推动资本市场双向有序开放，扩大境外机构投资者类型--央行官员

中国人民银行政策研究局局长陆磊表示，在资本项目可兑换方面，未来的改革措施包括进一步推动资本市场的双向有序开放，支持更多境外机构在境内发行投资和交易人民币债券，支持境内金融机构和企业在境外发行人民币债券，支持境外优质公司境内发行股票，适时推出深港通。

--中国数据：1-5月对外非金融直接投资735亿美元，同比增逾六成--商务部

中国商务部公布，1-5月中国境内投资者累计实现对外非金融类直接投资4,792.6亿元人民币（折合735.2亿美元），同比增长61.9%。

--中国金融：上海今年拟在自贸区向全球发债，推金融业对外开放负面清单

上海市金融服务办公室主任郑杨表示，上海今年拟选择在上海自贸区向全球发行人民币债券；争取年内推出自贸区金融对外开放的负面清单。

--中国金融：新开发银行拟发行成员国本币债券，正筹划发人民币债券

金砖国家新开发银行副行长兼首席运营官祝宪表示，该行计划在进行美元和其他主要货币筹资的同时，大力发展成员国本币的筹资。目前该行正筹划第一个债券发行，在中国发行人民币债券。

--中国金融：蚂蚁金服入股金融资讯提供商朝阳永续，布局私募基金行业

中国金融资讯提供商--朝阳永续宣布，近日其获得蚂蚁金服的C轮投资，这是蚂蚁金服首次投资于国内金融资讯提供商和独立第三方财富管理公司。

--中港个股：工行出10亿欧元以发起设立中东欧基金，捷克政府携2亿欧元参与

以资产计中国最大银行--中国工商银行称，该行拟以10亿欧元投资设立中国-中东欧金融公司，并以该公司为发起方牵头设立中东欧基金。捷克政府拟出资2亿欧元参与中东欧基金，双方已签署合作备忘录。

--《市场热谈》MPA二次大考临近，中国央行与银行加强沟通助抚平波动

中国存款类金融机构将在本月底迎来央行季末宏观审慎评估体系（MPA）的考核，银行能否淡定应对二次大考引市场关注。在经历3月末资金异常波动的情形后，不论是央行各地方分支机构还是各类商业银行，对MPA各项指标的适应性均增强，且双方的沟通明显改善。

--台湾金融：金管会加强监管，关切对大陆曝险额占净值逾0.7倍银行--消息

两位消息人士透露，随着中国经济成长放缓及企业债务风险提高，台湾金管会已开始关切对中国大陆授信放款风险占净值比超过0.7倍的银行人民币业务资金流向。

【固定收益】

--中国债市：央行网站发布国债收益率曲线，三个月为计算SDR利率的代表利率

中国央行公告称，自6月15日起，央行将在官方网站发布中国国债及其他债券收益率曲线，该曲线由中央国债登记结算有限责任公司编制，其中三个月期国债收益率是用于计算国际货币基金组织特别提款权（SDR）利率的人民币代表性利率。

--中企海外债券：渤海钢铁投资人已收到点心债延期利息，惊心暴跌后债价反弹

尽管债务缠身的中国渤海钢铁集团有限公司目前深陷困局，但仍在周三偿付了其2014年在境外发行的15亿元人民币点心债应付债息，该点心债晚间在悬崖式下跌后反弹了5%。

--中国信用债：四川煤炭产业集团10亿短期融资券未能按期兑付，构成违约

四川省煤炭产业集团公告称，其发行的2015年第一期短期融资券“15川煤炭CP001”应于6月15日兑付本息，截至日终，公司未能按照约定筹措足额偿债资金，15川煤炭CP001不能按期足额偿付，已构成实质性违约。

--《焦点》春和集团债务违约，投资者向承销行工商银行施压

造船商春和集团有限公司违约债券的主要承销行--中国工商银行本周将与债券投资者召开第二次会议，该公司之前被指控未能满足尽职调查和披露要求。

【外汇】

--《人民币综述》点心债受益存款准备金考核新规，利差交易需求升温

中国央行近期调整存款准备金考核基数，令利差交易(carry trade)投资人对点心债(含宝岛债)需求升温，农历年后以来的多头派对得以延续；只要人民币汇率保持稳定，离岸与在岸倒挂的收益率有望进一步缩窄。

--中国金融：5月央行口径外汇占款减少537.02亿元人民币--央行

路透根据中国央行公布的数据计算显示，5月末中央银行口径外汇占款余额为237,284.8亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少537.02亿元人民币。

--中国外汇：全面实施外债意愿结汇，规范资本项收入及结汇资金支付--外管局

中国国家外管局称，全面实施外债资金意愿结汇管理，企业可自由选择外债资金结汇时机，并进一步规范资本项目收入及其结汇资金的支付管理，明确银行按照展业三原则承担真实性审核义务。

--中国央行：外储规模处适度区间，经营面临全球低利率高资产价格挑战

中国央行行长助理殷勇日前表示，中国外汇储备规模总体处于适度区间，外汇储备经营面临全球低利率、高资产价格的市场环境挑战。

--中国外汇：5月末外币贷款余额降至30个月新低，外币存款结束四连升--央行

中国央行公布数据显示，5月末外币贷款余额下降至30个月新低，当月同比降幅继续走阔至15.2%，上月降幅为13.2%，同期外币存款余额结束四连升，当月同比降幅则收窄至0.7%，上月降幅为1.5%。

--中国金融：外汇交易中心称正筹备在伦敦、纽约等地设立分支机构

随着人民币国际化的推进，中国外汇交易中心也开始筹划在海外布局。外汇交易中心周日透露，其正积极筹备在伦敦、纽约等主要国际金融中心设立分支机构。

【证券/行业】

--《专题新闻快速浏览》--MSCI明晟暂不将中国A股纳入全球新兴市场指标股指

美国指数提供商MSCI明晟称，暂不将中国A股纳入全球新兴市场指标股指。此令中国决策官员大失所望，他们已设法满足MSCI明晟对中国改善资本市场准入情况的要求。MSCI明晟称，推迟纳入中国A股，是为了有更多时间去评估合格境外机构投资者制度(QFII)配额分配和资本流动政策调整的效果，以及新的交易暂停政策的效果。

--中国证券：新三板规范挂牌公司并购重组，媒体料首批创新层企业约900家

全国中小企业股份转让系统（俗称新三板）官网对挂牌企业的三类并购重组问题进行解答，梳理和规范挂牌企业并购重组中的部分流程。

--中国企业：今年来在全球股权融资达489亿美元，同比减五成--汤森路透

据汤森路透最新统计数据，今年来中国企业在全球股权资本市场的募资总额达489亿美元，较上年同期（968亿美元）下降49.5%。其中二季度募资总额环比增长2.8%达248亿美元。

--中国基金：QFII A股基金5月平均业绩跌0.59%，逊于国内股票基金--理柏

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金今年5月的平均业绩小跌0.59%，逊于国内股票型基金；前五月的平均业绩累计下跌14.33%，表现略优于国内股票型基金。

--中国农业：预计今年大豆进口小幅增加--粮油信息中心官员

中国国家粮油信息中心(CNGOIC)处长李喜贵称，中国2016/17年料进口8,500万吨大豆，高于前作物季，不过库存充足应限制进口增幅。中国是全球最大的大豆购买国。

--中港个股：兖州煤业拟定增A股募资至多60亿元，并投资多个金融项目

中国大型煤炭企业-兖州煤业公告称，拟定向增发A股募资至多60亿元人民币，用于收购及增资金融租赁公司；公司还拟投资多个金融类项目，包括参与发起金融租赁公司、发起组建基金管理公司等。

--香港个股：港交所希望在中国建立基本金属定价基准--CEO

香港交易及结算所（港交所）行政总裁（CEO）李小加称，希望在中国建立基本金属定价基准，旨在发展相关的期货市场。[nL4S1961QA]他并称，港交所目标于今年9月推出计划中的实物交割黄金期货合约。

--香港新股：东方证券IPO拟筹高至11.5亿美元，下周一开始路演--IFR

据汤森路透旗下IFR报导，中国大型券商东方证券香港IPO（首次公开发售）拟筹高至11.5亿美元，下周一开始路演。

--中国企业：中信建投证券计划年底赴港IPO最高集资10亿美元--IFR

汤森路透旗下IFR引述知情消息人士报导称，中信建投证券计划最快2016年底在香港进行首次公开招股(IPO)，集资高达10亿美元。

--企业并购：美的开价45亿欧元收购德国工业机器人制造商库卡集团

中国家电制造商美的集团正式提出以45亿欧元(51亿美元)收购德国工业机器人制造商库卡集团，并重申收购不少于30%股份的目标。

--中国企业：滴滴出行称完成新一轮共73亿美元融资，含45亿股权投资

中国最大移动交通平台--滴滴出行宣布，完成新一轮共计73亿美元融资，其中包括45亿美元的股权投资，投资人除了苹果、中国人寿集团等新投资者外，还有腾讯、阿里巴巴、招商银行和软银等。

--中港个股：中国平安拟分拆旗下平安证券赴港上市，募资补充资本金

中国第二大寿险公司--中国平安公告称，拟分拆旗下平安证券在香港首次公开发行（IPO）H股并上市，募集资金全部用于增加后者资本金和补充营运资金。

--《独家新闻》委内瑞拉希望在与中国的石油换贷款协议中获得宽限期--消息

了解提议的消息人士告诉路透，委内瑞拉正与中国进行商讨，希望为其石油换贷款协议获得宽限期，这将在经济危机期间改善委内瑞拉的偿债能力。

--企业并购：美的集团希望持有库卡的股权不超过49%--德国消息

德国执政联盟的消息人士表示，中国美的集团希望在德国工业机器人制造商库卡集团(Kuka)的持股比例不超过49%，并购后超过这个门槛的股份将再度卖出。

--中国个股：徐工机械拟投资至多2.5亿美元在印度设工程机械制造基地

中国工程机械大厂--徐工集团工程机械股份有限公司公告称，拟出资不超过2.5亿美元建设工程机械生产制造基地。

--企业并购：中国三峡集团将买下黑石持有的德国风电场Meerwind权益 有关公司表示，中国长江三峡集团(China Three Gorges)将向美国黑石公司(Blackstone)购买德国海上风电场Meerwind权益。

--企业结盟：诺基亚与中移动签价值15亿美元协议，缓解客户流失担忧

诺基亚宣布，与中国移动签署了价值13.6亿欧元(15亿美元)的一年期框架协议。这缓解了对该公司与阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)合并业务将会导致市场份额流失的担忧。

--中国个股：新希望、红旗连锁和小米联合发起的民营银行获批筹建

中国新希望集团有限公司、红旗连锁及小米科技全资子公司四川银米科技公司等共同发起的民营银行--四川希望银行，近日获得中国银监会批复筹建，这是四川省首家民营银行。

--中国个股：兴业证券被证监会立案调查，因涉嫌未按规定履行法定职责

中国中型券商--兴业证券公告称，公司周日收到中国证监会相关通知，因公司涉嫌未按规定履行法定职责，证监会决定对公司立案调查。

--中国证券：国泰君安期货被证监会立案调查，因未能履行资产管理人职责

中国大型券商--国泰君安证券股份有限公司601211.SS周四公告称，期货子公司国泰君安期货有限公司收到证监会调查通知书，因未能有效履行资产管理人职责。

--中国个股：东贝B尝试沪市B股首单要约收购，但不以终止上市地位为目的

停牌近三个月的中国黄石东贝电器股份有限公司（东贝B）日前公告，间接大股东提出针对该公司流通股股东的全面要约收购报告，不过收购人明确表示此次要约收购不以终止上市地位为目的；这也是沪市B股的第一起全面要约收购。

--《焦点》中国证监会新主席主政加快变革，冀为A股纳入MSCI指数助力

中国证监会在新任主席刘士余领军之下，迅速进行股市规定调整，盼能藉此说服明晟(MSCI)把中国A股纳入MSCI指数。MSCI将在6月14日宣布中国所做的是否已足以克服投资者疑虑。中国去年的股灾后当局重拳干预让投资者益发担心。(完)