中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的2月29日-3月4日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周下跌0.24%。人民币汇率参考一篮子货币已渐成市场共识，本周中间价弹性明显增强，周内汇价已呈双向波动之势。周一降准小幅推升次日人民币汇价，之后小幅贬值开启“两会维稳行情”；周五因隔夜美元下跌致人民币大幅升值。料两会期间人民币难有明显贬值，阶段性小升或可期。

公开市场操作:

--在公开市场堆积了超万亿元的未到期逆回购后，中国央行当周时隔四个月宣布降准，释放长期资金替代七天期逆回购滚动操作。不过作为利率走廊重要组成的逆回购利率持稳，显示本次降准政策信号仍偏中性。

业内人士表示，本次降准过后，一段时期内央行通过调整逆回购规模，即可维持流动性稳定。若外汇占款形势和经济基本面不发生变化，政策将进入观望期。

债市:

--中国银行间债市当周现券走势震荡偏弱，周一央行时隔四个月后意外宣布降准，但此举更多地被解读为减轻公开市场操作压力，让巨量逆回购逐步退出，并不意味着宽松政策再次加力，其对债市的利好效应昙花一现，收益率在短暂下行后震荡走升，中长债收益率上行较为明显，短券也相对平稳，不过由于资金面整体仍偏松，配置需求犹在，周五在逢低买盘推动下收益率小幅回落；而政策面和基本面预期依旧不明朗，债市短期仍缺乏突破动力，短久期的防守型策略料仍为操作主流。

票据:

--中国票据市场转贴利率当周跌势不明显，因中国央行本周降准替换部分滚动逆回购，市场流动性改善有限。交易员称，降准刚过，加之近期资金价格较为平稳，票据转贴利率一时难觅明确方向，预计短期内继续盘整的可能性较大。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC当周先抑后扬，当周累计上涨3.86%，为两个半月以来最大单周涨幅。周一大盘顺势下跌，几乎要跌破1月的低点，不过中国央行降准的消息，为大盘注入兴奋剂，再加上对供给侧改革、国企改革等两会题材的期待，沪综指连涨四天，周五收报2,874.147点。

期市

--中国上期所沪金SHAUcv1当周窄幅整理，涨幅有限。金融市场波动和经济下行的压力之下，避险情绪推升黄金需求。不过年初大涨行情之后，市场短期出现超买，或将进入短暂的修正整理。沪金主力合约周五收报264.05元。

--中国上期所期铜SCFcv1当周大幅走升。春节以来，工业品进入传统旺季，整体格局回暖。基于当前的通胀和消费预期，中短期铜价走势看好，但但精铜过剩增大的现实将制约铜价上行空间。长期来看，供需失衡造成的铜价总体下行格局并未改变。沪铜主力合约周五收报37,520元。(完)