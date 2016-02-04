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时事要闻 | 2016年 2月 4日 星期四 17:24 BJT

四川原省长魏宏因严重违纪被撤销党内职务、行政撤职--中纪委

路透北京2月4日 - 中国中共中央纪委周四表示，经其对四川省原省委副书记、省长魏宏严重违纪问题的立案审查，决定给予魏宏撤销党内职务处分，由监察部报国务院批准给予其行政撤职处分，降为副厅级非领导职务。

中纪委网站刊登的新闻稿称，魏宏身为党的高级领导干部，在自身存在严重违纪问题的情况下，对党不忠诚、不老实，不珍惜组织多次给予的教育挽救机会，严重违反政治纪律、组织纪律，对抗组织审查，在组织谈话和书面函询时不如实说明问题；严重违反工作纪律，插手司法活动。

中纪委还对湖北省原省委常委、组织部部长贺家铁严重违纪问题进行了立案审查。

中纪委称，贺家铁身为党的高级领导干部，特别是担任中央巡视组副组长期间，严重违反政治纪律和政治规矩，泄露巡视工作秘密；严重违反中央八项规定精神，违规出入私人会所，用公款支付个人费用。

经中央纪委常委会议审议并报中共中央批准，决定给予贺家铁撤销党内职务、行政撤职处分，降为正厅级非领导职务。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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