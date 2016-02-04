四川原省长魏宏因严重违纪被撤销党内职务、行政撤职--中纪委

路透北京2月4日 - 中国中共中央纪委周四表示，经其对四川省原省委副书记、省长魏宏严重违纪问题的立案审查，决定给予魏宏撤销党内职务处分，由监察部报国务院批准给予其行政撤职处分，降为副厅级非领导职务。

中纪委网站刊登的新闻稿称，魏宏身为党的高级领导干部，在自身存在严重违纪问题的情况下，对党不忠诚、不老实，不珍惜组织多次给予的教育挽救机会，严重违反政治纪律、组织纪律，对抗组织审查，在组织谈话和书面函询时不如实说明问题；严重违反工作纪律，插手司法活动。