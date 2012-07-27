温州上半年140家规模企业停产

路透北京7月27日电---继昨日广东省传出亏损企业亏损额倍增的消息後,浙江温州也传来"利空".受市场需求萎缩影响,今年上半年温州已有140家规模以上工业企业停产;浙江省人大及发改委也双双对资金链断裂风险发出预警.

中国新闻网援引浙江省人大2012年上半年浙江省经济运行情况调研数据显示,温州市3,998家规模以上工业企业中,今年已停产企业有140家;产值同比下降有2,776家,下降面达57%.

同时,受市场需求萎缩、部分行业产能过剩等因素冲击,企业亏损额也在继续增加.1-5月,整个浙江省亏损企业面达20.8%,同比扩大5.2%;亏损额增长71.5%.

"一些地区部分企业因经营困难加剧,可能引发资金链断裂,并带来互保圈的潜在金融风险,需引起高度重视,"浙江省人大及发改委同时发出预警称.

浙江省人大财经委在调研时发现,有不少企业反映在生产经营中遇到的困难比2008年至2009年全球金融危机期间的更大、更持久,小微企业去年以来面临的困难正向大中企业传导.此外,省内企业减少停产现象也增多,船舶、光伏企业减产停产现象比较普遍.

很多生产经营困难的受访企业均表示,"订单不足成为主要制约因素".浙江省是中国出口大省之一.

昨日新华社援引广东省发改委报告称,中国另一个出口大省--广东地区企业利润大幅下滑,1-5月亏损企业亏损额大增105.2%,企业亏损面达22.8%.

另据浙江省经信委对千家重点企业季度调查显示,企业认为二季度影响出口的首要因素仍然是综合成本上升.此外,融资贵的状况没有根本好转.1-5月,浙江省规模以上工业企业利息支出增长36.6%,而小微企业增幅更是高达43.9%.

为遏制经济放缓,中国央行今年以来已经两度下调基准利率,并两次下调存款准备金率,其目的也是为了降低全社会的融资成本.

中国二季度经济增速7.6%,创下逾三年低点,且是连续第六个季度放缓.不过路透最新季度调查结果显示,中国经济有望在三季度企稳回升,全年增速预计维持在8%;下半年货币政策将继续加力以"稳增长",预计会再降息一次,并下调存准两次.(完)

--发稿 乔艳红; 审校 张喜良

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