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中国财经 | 2015年 12月 23日 星期三 15:53 BJT

2015年西部大开发新开工30项目 投资逾7,600亿元--中国发改委

路透北京12月23日 - 中国国家发改委周三称，2015年国家新开工西部大开发重点工程30项，投资总规模为7,686.52亿元人民币，重点投向西部地区铁路、公路、大型水利枢纽和能源等重大基础设施建设领域。

其中包括郑州至万州铁路、玉溪至磨憨铁路等六个铁路项目，公路项目七个、机场项目两个、水利枢纽四个、风电水电和煤电等电力项目11个。

自2000-2015年，西部大开发累计新开工重点工程270项，投资总规模56,077亿元。（完）

欲览项目详情，请点击发改委网站链接 here

(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)

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