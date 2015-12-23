2015年西部大开发新开工30项目 投资逾7,600亿元--中国发改委

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京12月23日 - 中国国家发改委周三称，2015年国家新开工西部大开发重点工程30项，投资总规模为7,686.52亿元人民币，重点投向西部地区铁路、公路、大型水利枢纽和能源等重大基础设施建设领域。
其中包括郑州至万州铁路、玉溪至磨憨铁路等六个铁路项目，公路项目七个、机场项目两个、水利枢纽四个、风电水电和煤电等电力项目11个。
自2000-2015年，西部大开发累计新开工重点工程270项，投资总规模56,077亿元。（完）
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(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。