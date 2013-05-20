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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 20日 星期一 14:48 BJT

中国内地H7N9死亡病例36例--WHO

世界卫生组织(WHO)周五称，中国内地人感染H7N9禽流感确诊病例为131例，死亡病例增加4例至36例。世卫组织并称中国内地自5月8日以来一直未出现新增的H7N9病例。WHO重申，尚无证据显示H7N9病毒可轻易在人际间传播。路透
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