工信部：下半年将再公布一批淘汰落后产能名单

人民币收升近百点但仍未突破区间 逢低购汇入场限制升幅
路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中间价200点。
路透北京8月13日 - 中国工业和信息化部部长苗圩表示，下一步将尽快落实和公告今年第二批淘汰落后产能企业名单，督促按期拆除落后设备，确保全面完成2013年目标任务，为提前一年(即2014年)完成“十二五”(2011-2015)工业行业淘汰落后产能目标任务奠定基础。
苗圩在接受新华社专访时称，淘汰落后产能会涉及企业职工安置、资产损失、债务处理等一系列问题，对地方财政收入和就业在短期内会有一定影响，但同时也为先进产能腾出了宝贵的资源、能源、土地、市场空间和环境容量。
工信部7月下旬公布了今年首批工业行业淘汰落后产能企业名单，涉及铜冶炼和氧化铝等19个行业，并强调要力争在9月底前关停列入公告名单内企业的落后产能，并确保在今年年底前彻底拆除淘汰，不得向其他地区转移。表明中国化解产能过剩难题的行动正得到进一步落实。
因名单更细化，更具操作性，被视为打响了中国化解产能过剩战役的“第一枪”。
“在调结构方面，我们将会同有关部门尽快出台化解产能过剩矛盾的总体方案，推动淘汰落后产能，指导、支持重点行业兼并重组，推进以企业为主体的创新体系建设，推动工业转型升级和两化深度融合。”苗圩表示。
国家发展和改革委员会上周五称，中国上半年单位GDP能耗下降3.4%，化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物排放量同比继续减少，下一步将加大力度推进节能减排，加强预警调控加快淘汰落后产能。（完）
(发稿 张胜男; 审校 杨淑祯)
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