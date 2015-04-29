中国“十二五”第五批风电项目核准计划公布 共3,400万千瓦

路透北京4月29日 - 中国国家能源局近日公布“十二五”(2011-2015年)第五批风电项目核准计划，项目共计3,400万千瓦。考虑到一季度新疆（含兵团）、吉林、辽宁等省（区）弃风限电比例增加较快，暂不安排新增项目建设规模，待上述省（区）弃风限电问题有效缓解后另行研究制定。

刊登在国家能源局网站的通知并称，分散式接入风电项目由各省（区、市）严格按照分散式接入风电的技术标准自行核准建设，不再纳入核准计划下发，建成后按有关规定纳入国家补贴目录。

通知提出，各省（区、市）发改委（能源局）要加强项目审批管理，项目业主单位要选取有开发实力、工程经验丰富、管理团队能力较强的企业，严禁不具备开发意愿和开发实力的企业获取资源后违法违规倒卖批文等行为。

另据新华社报导，国家能源局正组织编制可再生能源发展“十三五”(2016-2020年)规划，今年9月底前形成规划初稿征求意见建议，12月底前形成全国规划送审稿，按程序批准后印发实施。“十三五”规划将突出转变能源发展方式和推动能源结构调整，统筹可再生能源本地消纳和外送电需求，并研究提出支持可再生能源发展的配套政策和保障体系。

数据显示，截至今年一季度，全国风电累计并网容量10,107万千瓦，总量同比增长25%，提前完成风电“十二五”规划目标。（完）

参看详情，请点击国家能源局网站：here

(发稿 倪蔚丹；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。