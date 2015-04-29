中国“十二五”第五批风电项目核准计划公布 共3,400万千瓦

泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判 被判五年六个月徒刑并处罚金
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
路透北京4月29日 - 中国国家能源局近日公布“十二五”(2011-2015年)第五批风电项目核准计划，项目共计3,400万千瓦。考虑到一季度新疆（含兵团）、吉林、辽宁等省（区）弃风限电比例增加较快，暂不安排新增项目建设规模，待上述省（区）弃风限电问题有效缓解后另行研究制定。
刊登在国家能源局网站的通知并称，分散式接入风电项目由各省（区、市）严格按照分散式接入风电的技术标准自行核准建设，不再纳入核准计划下发，建成后按有关规定纳入国家补贴目录。
通知提出，各省（区、市）发改委（能源局）要加强项目审批管理，项目业主单位要选取有开发实力、工程经验丰富、管理团队能力较强的企业，严禁不具备开发意愿和开发实力的企业获取资源后违法违规倒卖批文等行为。
另据新华社报导，国家能源局正组织编制可再生能源发展“十三五”(2016-2020年)规划，今年9月底前形成规划初稿征求意见建议，12月底前形成全国规划送审稿，按程序批准后印发实施。“十三五”规划将突出转变能源发展方式和推动能源结构调整，统筹可再生能源本地消纳和外送电需求，并研究提出支持可再生能源发展的配套政策和保障体系。
数据显示，截至今年一季度，全国风电累计并网容量10,107万千瓦，总量同比增长25%，提前完成风电“十二五”规划目标。（完）
参看详情，请点击国家能源局网站：here
(发稿 倪蔚丹；审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
路透北京1月23日 - 中国人力资源和社会保障部新闻发言人卢爱红周一表示，2016年四季度末全国城镇登记失业率为4.02%，低于4.5%的年度调控目标。总体判断今年的就业形势总体稳定的基本面没有变，但是稳中有忧，今年就业总量压力依然较大。
路透香港1月23日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司称，已入禀法院追讨挪威国家石油公司Statoil未支付索赔金额逾1,500万美元。