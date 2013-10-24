泸州老窖董事长：白酒行业调整还要持续一两年

路透北京10月24日 - 中国白酒行业产量最大企业泸州老窖股份有限公司(000568.SZ)董事长谢明表示，中国白酒行业的调整仍会持续，至少1-2年内不会完全恢复。

中国证券报周四报导，谢明指出，行业恢复涉及到整体的经济环境、市场供需、消费理念、消费者信心等多重因素，调整过程将会被延缓，行业复苏也不会一蹴而就。

不过他亦认为，白酒行业未来趋势是向上的，因国内居民对白酒的偏爱程度没有改变；其次是因为白酒代表国人情感消费和物质消费的双重属性没有改变。同时，伴随行业的调整，各方对于白酒行业及企业的盈利预期将会逐步得到修正，以往期望值过高的局面将会有所改变。

对于未来泸州老窖的发展速度，谢明表示，公司过去增速比较高，在行业调整过程中，未来的增速很难超越过去，但相信完整的产品结构、合理的发展战略、优秀的管理团队也会令泸州老窖在未来五年保持一个相对好的发展速度，无论是收入还是利润仍将保持增长。

受累于中央对公款消费的打击，自去年底起白酒消费开始降温，中国大型白酒生产商近10年的迅速增长在今年画上句号，汤森路透SmartEstimates数据显示，分析师预计今年中国白酒企业贵州茅台(600519.SS)和五粮液(000858.SZ)的利润增长料为近年来最为缓慢。

公司周四发布三季报，前三季公司实现营收81.56亿元人民币，同比增长1.84%，净利27亿元，同比下降8.59%。

泸州老窖A股周三收盘20.90元人民币，近3个月跌10.5%。

欲进一步了解公司三季报，可点击here（完）

(发稿 张晓翀/林琦; 审校 杨淑祯)

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