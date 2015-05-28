中国今年千万富豪料达126万人 占私人财富近三成--招行报告

瑞银对中国A股市场短期走势看法偏中性 看好今年H股市场表现
路透北京1月17日 - 瑞银证券周二发布策略报告指出，中国政府对金融去杠杆的努力还会延续，并在未来数月里对A股市场形成一定的压制，对A股市场短期走势看法偏中性；H股方面，国内南向资金的持续流入将带来H股估值上行，加上盈利有望明显改善，看好今年H股市场表现。
路透香港5月28日 - 招商银行(600036.SS)与国际知名管理谘询公司贝恩周四联合发布报告指出，预计2015年中国千万富豪将增至126万人，以其可投资资产规模计，占全国私人财富市场总量接近三成。
据该份两年一度的中国私人财富报告显示，2014年全国私人财富市场规模达到112万亿元，其中拥有1,000万元以上可投资资产的高净值人士（千万富豪）有104万人，分别较2012年增长35%及46%。
报告预计，2015年全国私人财富市场规模将升至129万亿元，千万富豪总数亦增加到126万人，其可投资资产合计37万亿元，较2014年的32万亿元上升16%，在全国市场总量的占比维持在29%。
“虽然国内股市火热，但信托和理财产品的投资热度下降，整体财富增长仍然稳健。”招商银行私人银行部总经理王菁在记者会上说。
报告显示，在2014下半年至今股市回暖的背景下，许多投资者调高了投资收益预期。其中，股票产品的资产值增长最快，年初数据显示，此项已在高净值人群境外投资额中占比达29%。
报告指出，随着经济结构转型进入“新常态”，高净值人群对国企改革、垄断行业放开、“一带一路”，人民币规律国际化和“鼓励创新”等政策高度关注。除实业投资中相对看好创新行业和消费服务业外，高净值人群普遍考虑保持或增加金融投资。
境外投资的热度持续上升，预计未来两年境外投资将保持增长势头。从高净值人群的境外投资目的来看，“分散风险”导向开始像“主动寻求海外投资收益”导向转变。
报告显示，以地域划分，2014年全国共有七个省份或地区的高净值人数超过5万人，其中广东率先超过10万人，四川成为首个超过5万人的内陆省份，其他分别是上海、北京、江苏、浙江和山东。
报告指出，2012-14年高净值人群增长亮点集中于中西部，未来在“一带一路”及长江经济带等政策的带动下，预计仍有较大增长潜力。（完）
(发稿 黄思艺；审校 雷美珍/黄凯)
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