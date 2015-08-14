人民币贬值促使中国富人寻求将资金转移到海外

路透上海/香港8月13日（记者 Samuel Shen/Umesh Desai） - 对于很多中国富人来说，人民币突然贬值让他们后悔没有早些将资金转移到海外。

现在很多富人在迅速地将资金转移出境，担忧周二2%的贬值只是人民币长期贬值的开始，尽管中国人民银行称不存在人民币持续贬值的基础。

“这样一贬值，我一下子就损失了十几万，”一家私企的老板唐先生说道。他正在将资产转移到国外，为儿子明年在加拿大读书支付生活费和学费是部分原因。

“我这种情况是对外汇有刚性需求的。 现在经济不好。 如果要把人民币兑换成美金的话，晚不如早。”

波士顿咨询公司的数据显示，中国约有400万个家庭财富不低于100万美元。私人银行家们表示，上个月股市大跌已经促使他们进行更多的海外投资。

这些都将加剧过去一年来资金流出中国的趋势，预期美国在年底前升息是部分原因。

摩根大通分析师预计，2013年三季度至今年二季度末，约2,350亿美元“热钱”流出中国。

如果存在贬值预期，中国央行将面临允许贬值以帮助出口商还是保持汇率稳定以确保资金不大量流出的两难处境。

“我们认为，中国央行的关键担忧是大幅贬值可能引发资本外逃，”瑞士信贷分析师周二在研究报告中称。

尽管中国央行发出稳定言论，资金经理们表示很多中国富人不太可能将自己的钱寄托在当局稳定人民币的能力上。

“贬值以后资金出逃将更多，因为他们可能预期进一步贬值，”安联投资新加坡基金经理Kunal Ghosh指出。

谈经论策私人财富管理办公室CEO谈佳隆表示，从今年5月份起，很多客户就开始提早布局了。

“他们对中国经济的前景有疑问，”谈佳隆说道。“当时我建议他们配一些海外资产。”

他通过合格境内机构投资者（QDII）和跨境投资产品等投资渠道帮助客户将资金转移到海外。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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