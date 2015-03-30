证监会将支持财富管理业发展 降低证券期货准入门槛--报载

路透上海3月30日 - 中国证券报周一报导，证监会主席助理张育军表示，证监会将进一步加快监管转型，努力为财富管理行业创造良好环境，具体包括降低证券期货经营机构准入门槛，放宽机构牌照，加快推进私募基金管理人设立公募基金机构，丰富资产证券化等现代财富管理投资工具等。

张育军是在“2015中国（杭州）财富管理论坛”上做出上述表示的。他并指出，应当立足国情，充分借鉴吸收各国发展财富管理行业的有益经验，从实体经济与居民多元化投融资需求的现实情况出发，探索具有中国特色的财富管理发展道路。

中证报援引张育军指出，鼓励证券公司保险资管、私募基金等各类资产管理机构积极申请公募业务资格；优化公募基金产品注册机制，进一步扩大公募基金产品简易程序范围，激发公募产品创新活力。

他还认为，要抓住移动互联时代的战略性机遇，鼓励各类财富管理机构通过互联网和移动互联网技术改造行业价值链，从战略定位、运营管理、产品研发等方面植入互联网基因。

在现代财富管理投资工具方面，张育军认为，支持资产管理机构及其专业子公司开展基于证券资产、信贷资产、债权资产、股权资产等各类基础资产支持的证券化业务；并大力发展房地产信托基金、并购重组基金等有海外成熟经验的投资品种。

同时还将拓展公募基金在境内外的投资标的，支持公募基金探索投资票据市场、新三板、期权、商品期货以及场外市场。

此外，张育军指出还将在发展第三方独立机构，打造良性发展的行业生态链；加强投资者教育，培育健康的理财文化，加大人才培养力度等方面促进财富管理行业发展。他还强调财富管理行业务必坚守行业本质，恪守行业底线。（完）

(发稿 吴芳；审校 黄凯)

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