林木品种纤维板、胶合板联袂登场 成交活跃强弱分明

路透上海12月6日 - 中国期货市场周五正式与林木产业对接。胶合板和纤维板上市首日走势强弱分明，成交双双突破8万手，意味着投资者对“两板”的上市青睐有加。

胶合板交投最活跃的1405合约收盘小跌0.12%，报每张125.85元人民币。纤维板主力合约收盘大跌5.2%，报72.05元。

“这两个品种首日的成交活跃度好于我们的预期，而明显分化的走势则表明，市场已开始基于两品种的自身因素明确判定价格中枢。”光大期货分析师彭程表示。

她并称，纤维板今日走势明显偏弱，可能与非基准库升贴水和非标准品的换算因素有关。

大商所数据显示，国内板材生产企业--大亚集团在集合竞价交易阶段买开合约FB1404和BB1404，成为纤维板、胶合板两期货合约的首笔法人成交单。

截至周五收市，胶合板各合约成交87,626手，持仓量2,070手，纤维板分别为102,548手和5,395手。

业内人士指出，“两板”登场首日即交投热络，合约参与门槛和手续费均较低也功不可没。

按照两板期货合约500张/手的交易单位、挂牌基准价和期货公司10%的保证金比例计算，投资者交易每手合约需缴纳的保证金分别在为3,750元和6,250元。而按照合约最小变动价位0.05元/张、交易所手续费以合约金额的万分之一计算，“两板”期货一个点位的利润远高于其手续费。

不过也有市场人士担心，由于这两个相似品种之间存在高度的相似性，上下游影响因素亦无太大差别，恐出现几年前螺纹钢和线材之间的成交分化。

对此光大期货的彭程表示，是否会存在此差异还有待时间来检验，至少从目前来看，资金“厚此薄彼”的倾向并不明显。

胶合板和纤维板是人造板中最大的两个子品种。行业统计显示，中国人造板行业的产量和消费量都居世界首位。2012年中国人造板总产量约2.23亿立方米，市场规模超过3,000亿元。

随着“两板”的顺利上市，大商所的期货交易品种已增至14个、全国期市交易品种增加到40个。

上世纪90年代，国内曾有多家交易所上市过胶合板期货，但由于交易标的物为进口胶合板，可供交割量相对紧张，加之市场风险控制能力较弱，致使交易过程中发生多起风险事件，最终导致胶合板期货退市。

不过业内人士称，目前的期货市场的容量和成熟度均有了大幅提高，加之交易所在合约设计，持仓监管方面均设计，过度投机导致极端行情的可能性不会太高。（完）

(发稿 丁琦/李文科; 审校 黄凯)

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