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路透中文国际短讯 | 2015年 7月 3日 星期五 16:07 BJT

沪综指震荡收跌5.8% 新股发行冻资再次扰动市场

中国股市沪综指周五震荡收跌5.8%至3,686.915点，再创逾三个月新低，盘中一度跌逾7%。分析师指出，周五适逢中科创达等10只新股发行冻结资金，IPO提速的“抽血效应”依然扰动市场。虽然监管层周四晚间出台打击跨市场操纵行为的政策，但在实质性利好缺失下，多空分歧依然很大，短期底部尚不明朗，大盘继续维持弱势震荡格局。路透

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