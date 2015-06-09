今年中国电影票房收入将首次超50亿美元--普华永道

普华永道周二发布的最新报告预测，今年中国的票房收入将首次超过50亿美元，继续稳居全球第二位。自2014-2019年之间，中国票房收入将以15.5%的复合年均增长率从43.1亿美元增至88.6亿美元。报告指出， 去年中国电影在本土的市场份额达到了54%。路透