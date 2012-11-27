中国在WTO辩论中反对巴西关于汇率的提议并批评量化宽松

苹果将在数月之内于印度投产iPhone SE--消息
路透孟买2月17日 - 直接知悉内情的行业消息人士周五表示，未来数月，苹果将开始在印度南部科技重镇班加罗尔一处合约代工厂组装价格偏低的iPhone SE机型。
路透日内瓦11月26日电---中国在世界贸易组织(WTO)的一次辩论中批评量化宽松举措伤害新兴经济体,并反对巴西关於利用世界贸易规则来弥补汇率失调的提议.
"我们与其他许多国家一道,一直在批评这种不负责任的以邻为壑的政策,"中国常驻世贸组织副代表朱洪表示.他指的是量化宽松的货币刺激举措.
根据一位中国官员提供的文本,朱洪在WTO关於汇率波动的一次辩论中指出"这尤其对发展中经济体、新兴经济体产生持续的负面影响."(完)
--编译 石冠兰; 审校 王洋
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