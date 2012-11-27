中国在WTO辩论中反对巴西关于汇率的提议并批评量化宽松

路透日内瓦11月26日电---中国在世界贸易组织(WTO)的一次辩论中批评量化宽松举措伤害新兴经济体,并反对巴西关於利用世界贸易规则来弥补汇率失调的提议.

"我们与其他许多国家一道,一直在批评这种不负责任的以邻为壑的政策,"中国常驻世贸组织副代表朱洪表示.他指的是量化宽松的货币刺激举措.

根据一位中国官员提供的文本,朱洪在WTO关於汇率波动的一次辩论中指出"这尤其对发展中经济体、新兴经济体产生持续的负面影响."(完)

--编译 石冠兰; 审校 王洋

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