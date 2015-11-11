中国表示对其倾销的指控需满足更严格的标准

路透日内瓦11月11日 - 中国代表在世界贸易组织(WTO)的一次会议上表示，中国已正式知会欧盟和美国等WTO成员，从2016年12月起，对于中国出口以廉价方式倾销的指控需要满足更严格的标准。

自2001年加入WTO以来，中国经常被投诉以“倾销”方式出口，即以不公平的低价格将产品出口到海外市场。根据世界贸易组织规定，进口国家可以对有倾销嫌疑的商品征收惩罚性关税。

通常情况下要提出这样的要求，需要对比出口国家的国内物价。

然而中国加入WTO时的条件表明，由于中国并非“市场经济”，其它国家不需要用中国的国内物价来支持其对该国倾销的指控，不过可能采用其它依据。

中国代表在周二的WTO会议上指出，这样的做法是“过时”、不公平且带有歧视性的，根据中国的会员资格条件，中国在加入世贸组织15年后，即2016年12月11日，将自动被视为“市场经济”。

中国代表称，届时全体WTO成员国将不得再采用他们自己的计算方式。一位WTO官员向路透谈及该次会议，不过并未透露这位中国代表的姓名。

在WTO的贸易争端中，倾销是一个经常被用到的理由，而中国商品被课征倾销关税的情况也更为常见。

仅在今年9月，WTO就表示接到通知，称欧盟将对中国22类出口商品发起反倾销行动，涉及的产品包括太阳能元器件、各类钢铁产品和金属、乃至阿斯巴甜、柠檬酸和味精等食品添加剂。欧盟还对中国自行车、扣眼活页夹以及虹鳟鱼等出口产品征收倾销关税。

中国代表表示，从明年底开始，列入倾销名单的商品需要和中国国内价格对比，“以避免在WTO产生不必要的争议”。

在该组织成立20年来提交的500宗贸易争议中，超过20%都涉及倾销，包括过去几年中国与欧盟和美国之间的几起争端。(完)