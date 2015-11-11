中国表示对其倾销的指控需满足更严格的标准

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透日内瓦11月11日 - 中国代表在世界贸易组织(WTO)的一次会议上表示，中国已正式知会欧盟和美国等WTO成员，从2016年12月起，对于中国出口以廉价方式倾销的指控需要满足更严格的标准。
自2001年加入WTO以来，中国经常被投诉以“倾销”方式出口，即以不公平的低价格将产品出口到海外市场。根据世界贸易组织规定，进口国家可以对有倾销嫌疑的商品征收惩罚性关税。
通常情况下要提出这样的要求，需要对比出口国家的国内物价。
然而中国加入WTO时的条件表明，由于中国并非“市场经济”，其它国家不需要用中国的国内物价来支持其对该国倾销的指控，不过可能采用其它依据。
中国代表在周二的WTO会议上指出，这样的做法是“过时”、不公平且带有歧视性的，根据中国的会员资格条件，中国在加入世贸组织15年后，即2016年12月11日，将自动被视为“市场经济”。
中国代表称，届时全体WTO成员国将不得再采用他们自己的计算方式。一位WTO官员向路透谈及该次会议，不过并未透露这位中国代表的姓名。
在WTO的贸易争端中，倾销是一个经常被用到的理由，而中国商品被课征倾销关税的情况也更为常见。
仅在今年9月，WTO就表示接到通知，称欧盟将对中国22类出口商品发起反倾销行动，涉及的产品包括太阳能元器件、各类钢铁产品和金属、乃至阿斯巴甜、柠檬酸和味精等食品添加剂。欧盟还对中国自行车、扣眼活页夹以及虹鳟鱼等出口产品征收倾销关税。
中国代表表示，从明年底开始，列入倾销名单的商品需要和中国国内价格对比，“以避免在WTO产生不必要的争议”。
在该组织成立20年来提交的500宗贸易争议中，超过20%都涉及倾销，包括过去几年中国与欧盟和美国之间的几起争端。(完)
(编译 郑茵 审校 张荻)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。