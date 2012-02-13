芜湖市宣布其楼市微调新政暂缓执行

路透上海2月13日电---中国安徽芜湖市周日晚宣布,上周发布的有关芜湖市房地产微调政策将暂缓执行,而新政的配套细则仍在研究中.

芜湖市政府网站发布的通知称,"芜湖市关於进一步加强住房保障改善居民住房条件的若干意见的通知"发布後,社会各界提出了有益的参考意见.考虑到该通知要求制定的配套实施细则正在研究完善之中,为保持芜湖房地产市场更加平稳健康发展,决定该通知暂缓执行.

芜湖市上周四出台楼市微调政策,将对2012年购买自住普通商品住房免除契税,且购房面积在90及70平米以下给予相应补贴.受此消息刺激,中国股市房地产股周五劲扬,令市场预期房地产政策或将有所松动.

新华社此前援引中国安徽芜湖市政府负责人称,该市新出台的房产政策并非是对调控政策的"松绑"和"救市".(完)

--发稿 边竞; 审校 曾祥进

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