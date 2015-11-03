中国去年网购产品中超过40%非正品

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海11月3日 - 中国官媒援引一份报告报道，去年中国网上销售的产品中，超过40%不是正品。
全国人大常委会下午将听取全国人大常委会执法检查组关于检查《中华人民共和国消费者权益保护法》实施情况的报告。该报告指出，据国家工商总局抽查，2014年的网购正品率只有58.7%。
报告呼吁明年出台消费者权益保护法的实施条例，并建议最高人民法院在今年内出台关于消费公益诉讼的司法解释，明确诉讼范围、举证责任、损害赔偿等内容。
报告指出，近年来，中国电子商务发展迅猛，网络零售交易额以每年40%以上的速度增长，2014年达到2.8万亿元。
报告称，2014年全国工商部门共受理网络购物投诉7.78万件，同比增长356.6%。（完）
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。