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中国财经 | 2015年 11月 3日 星期二 12:27 BJT

中国去年网购产品中超过40%非正品

路透上海11月3日 - 中国官媒援引一份报告报道，去年中国网上销售的产品中，超过40%不是正品。

全国人大常委会下午将听取全国人大常委会执法检查组关于检查《中华人民共和国消费者权益保护法》实施情况的报告。该报告指出，据国家工商总局抽查，2014年的网购正品率只有58.7%。

报告呼吁明年出台消费者权益保护法的实施条例，并建议最高人民法院在今年内出台关于消费公益诉讼的司法解释，明确诉讼范围、举证责任、损害赔偿等内容。

报告指出，近年来，中国电子商务发展迅猛，网络零售交易额以每年40%以上的速度增长，2014年达到2.8万亿元。

报告称，2014年全国工商部门共受理网络购物投诉7.78万件，同比增长356.6%。（完）

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