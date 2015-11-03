中国去年网购产品中超过40%非正品

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海11月3日 - 中国官媒援引一份报告报道，去年中国网上销售的产品中，超过40%不是正品。

全国人大常委会下午将听取全国人大常委会执法检查组关于检查《中华人民共和国消费者权益保护法》实施情况的报告。该报告指出，据国家工商总局抽查，2014年的网购正品率只有58.7%。