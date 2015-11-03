中国去年网购产品中超过40%非正品

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海11月3日 - 中国官媒援引一份报告报道，去年中国网上销售的产品中，超过40%不是正品。
全国人大常委会下午将听取全国人大常委会执法检查组关于检查《中华人民共和国消费者权益保护法》实施情况的报告。该报告指出，据国家工商总局抽查，2014年的网购正品率只有58.7%。
报告呼吁明年出台消费者权益保护法的实施条例，并建议最高人民法院在今年内出台关于消费公益诉讼的司法解释，明确诉讼范围、举证责任、损害赔偿等内容。
报告指出，近年来，中国电子商务发展迅猛，网络零售交易额以每年40%以上的速度增长，2014年达到2.8万亿元。
报告称，2014年全国工商部门共受理网络购物投诉7.78万件，同比增长356.6%。（完）
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。