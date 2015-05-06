一季度互联网宝宝产品规模降近10% 余额宝规模不降反升

路透北京5月6日 - 人民日报周三发表文章称，一季度互联网宝宝产品规模下降近10%，唯有余额宝规模不降反升。在货币政策延续定向宽松、股市行情继续火爆的背景下，宝宝军团的规模或将继续缩水。

数据显示，2014年前三季度，互联网宝宝规模呈上升趋势，截至2014年9月30日，互联网宝宝规模为15,638.93亿元人民币，达到历史最高峰。不过自去年四季度开始宝宝规模逐渐下降，2015年一季度末规模为13,603.34亿元，较去年四季度末减少1,478.13亿元，降幅达到9.8%。

报导援引分析人士的话称，股指飙升、大量互联网宝宝资金流向股市；与货币政策定向宽松，导致互联网宝宝的收益不断下滑，成为互联网宝宝规模下降的主要原因。

值得注意的是，互联网宝宝军团中唯有余额宝规模不降反增。根据余额宝公布的一季报数据，其规模增1,327.88亿元至7,117.24亿元，环比增幅达23%。

分析认为，余额宝逆势增长的原因主要还是依托于支付宝平台，扩展生活场景和消费功能。从零元购机到余额宝买车，又到推出余额宝买房，增加了客户粘性。不管股票市场如何火爆，用户依然有利用余额宝转账、还款、缴水电煤等生活需求。（完）

(发稿 王蕾；审校 沈燕/曾祥进)

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