一季度互联网宝宝产品规模降近10% 余额宝规模不降反升

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京5月6日 - 人民日报周三发表文章称，一季度互联网宝宝产品规模下降近10%，唯有余额宝规模不降反升。在货币政策延续定向宽松、股市行情继续火爆的背景下，宝宝军团的规模或将继续缩水。
数据显示，2014年前三季度，互联网宝宝规模呈上升趋势，截至2014年9月30日，互联网宝宝规模为15,638.93亿元人民币，达到历史最高峰。不过自去年四季度开始宝宝规模逐渐下降，2015年一季度末规模为13,603.34亿元，较去年四季度末减少1,478.13亿元，降幅达到9.8%。
报导援引分析人士的话称，股指飙升、大量互联网宝宝资金流向股市；与货币政策定向宽松，导致互联网宝宝的收益不断下滑，成为互联网宝宝规模下降的主要原因。
值得注意的是，互联网宝宝军团中唯有余额宝规模不降反增。根据余额宝公布的一季报数据，其规模增1,327.88亿元至7,117.24亿元，环比增幅达23%。
分析认为，余额宝逆势增长的原因主要还是依托于支付宝平台，扩展生活场景和消费功能。从零元购机到余额宝买车，又到推出余额宝买房，增加了客户粘性。不管股票市场如何火爆，用户依然有利用余额宝转账、还款、缴水电煤等生活需求。（完）
(发稿 王蕾；审校 沈燕/曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。