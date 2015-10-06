中国愈来愈多奢侈品消费者网购心头好 平均支出升28%--调查

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港10月6日 - 国际会计谘询机构毕马威（KPMG）周二称，愈来愈多中国奢侈品消费者愿意网购心头好，每笔奢侈品消费平均约2,300元人民币，较去年调查高出28%。
毕马威发表最新《中国的网购消费者》调查显示，45%受访者表示他们的奢侈品大多是通过网络渠道购买。他们还表示，对于单价在4,200元以下的商品，可以放心在网上支付，相比2014年调查的1,900元大幅增长。
毕马威中国客户和创新事务合伙人查玮亮称，“中国消费者的消费意欲强烈，他们精通科技，希望买到质量最好的产品，且更加追求生活品味。”
该项调查针对中国消费者网上购买奢侈品和其他物品的习惯，在今年1-2月共收回10,150份有效回覆，受访者来自全国超过90个城市，年龄介乎18-50岁。
调查发现，化妆品（56%）是最受欢迎的网购产品，其次是女装（38%）、手袋皮革用品（38%）以及配饰（35%）。手表和珠宝的消费金额大幅上升，但两类产品在整体网购份额占比较小。
除了奢侈品外，愈来愈多消费者在网上购买奢侈服务，主要是网上订购酒店和餐厅，其次是境内外旅游。
此外，海外网购奢侈品出现大幅增长，有48%消费者在过去一年曾经海外网购奢侈品，其中三分之二表示过去一年增加了海外网购奢侈品的数量。（完）
(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。