中国愈来愈多奢侈品消费者网购心头好 平均支出升28%--调查

路透香港10月6日 - 国际会计谘询机构毕马威（KPMG）周二称，愈来愈多中国奢侈品消费者愿意网购心头好，每笔奢侈品消费平均约2,300元人民币，较去年调查高出28%。

毕马威发表最新《中国的网购消费者》调查显示，45%受访者表示他们的奢侈品大多是通过网络渠道购买。他们还表示，对于单价在4,200元以下的商品，可以放心在网上支付，相比2014年调查的1,900元大幅增长。

毕马威中国客户和创新事务合伙人查玮亮称，“中国消费者的消费意欲强烈，他们精通科技，希望买到质量最好的产品，且更加追求生活品味。”

该项调查针对中国消费者网上购买奢侈品和其他物品的习惯，在今年1-2月共收回10,150份有效回覆，受访者来自全国超过90个城市，年龄介乎18-50岁。

调查发现，化妆品（56%）是最受欢迎的网购产品，其次是女装（38%）、手袋皮革用品（38%）以及配饰（35%）。手表和珠宝的消费金额大幅上升，但两类产品在整体网购份额占比较小。

除了奢侈品外，愈来愈多消费者在网上购买奢侈服务，主要是网上订购酒店和餐厅，其次是境内外旅游。

此外，海外网购奢侈品出现大幅增长，有48%消费者在过去一年曾经海外网购奢侈品，其中三分之二表示过去一年增加了海外网购奢侈品的数量。（完）