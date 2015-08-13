陆金所加速推进平台化战略 将首推一站式P2P开放平台

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海8月13日 - 以P2P网贷起家的上海陆家嘴国际金融资产交易市场公司（陆金所）开始加速推进平台化战略，继上月推出基金频道后，其周四宣布将推出业内首个提供一站式投融资服务的P2P开放式平台。
陆金所董事长计葵生在网上新闻会上介绍称，陆金所P2P人民公社平台将提供获客、增信、产品设计、征信、系统平台、催收等贷后服务共六类服务。例如获客方面，陆金所目前1,200多万用户的流量优势，可为P2P公司提供海量的借款人用户和大量投资端用户，降低其推广和获客成本。
“建立P2P开放平台是希望与更多P2P参与者分享陆金所积累的风控与管理经验，为网贷行业建立基础设施。”他指出，目前该平台已经开始内部测试，不久之后会正式上线公测。
在该开放平台上，中国平安(601318.SS)(2318.HK)旗下两家子公司将分工合作，陆金所负责前端的流量获客、产品设计，前海征信负责后台的风控管理和系统平台。
“后续待平台正式上线将会对进驻的P2P机构收取相应的服务费用，我们将根据合作的公司所需要的服务，以及产品种类、风险程度等因素，进行市场化定价。”计葵生指出，陆金所作为平台，本身并不承担任何P2P项目风险。
他透露，去年全年陆金所的P2P服务的交易量为150亿元，今年前七月，陆金所P2P交易量已达200亿元，预计全年可达500亿元。在陆金所P2P开放平台正式上线后，其他P2P公司在陆金所平台上提供P2P服务，相信平台上的P2P业务量还会有很大攀升。
今年3月份，陆金所原有的P2P业务被整合到平安旗下消费金融板块--平安普惠。整合后，平安普惠成为陆金所P2P产品供应方，陆金所彻底成为一个第三方开放平台。截至6月，仅陆金所累计个人零售端交易总额已经超过2,000亿元人民币；与超过300家提供资产的机构合作，包括银行、保险公司、基金公司、证券公司，最近开始与多家P2P公司尝试合作。
他还介绍称，7月中旬开始，陆金所上线基金频道，首批和汇添富、易方达两家基金公司合作，上线了20多只基金产品。按照计划，到9月份时，陆金所将与50家基金公司合作。至今年年底，合作的基金公司数量将超过90家。
对基金公司来说，陆金所汇聚的1,200万客户，是大量的潜在客户，并且能够降低成本促进销售。对投资者来说，他们将可以在陆金所上看到中国几乎所有基金公司的产品，选择空间大，而且还能享受申购费以及管理费上的优惠，降低投资成本。
陆金所这种“基金超市”模式，与目前在阿里巴巴(BABA.N)的淘宝理财、腾讯(0700.HK)基金超市以及东方财富(300059.SZ)旗下天天基金网较为类似。而陆金所的P2P平台，又让人看到当初阿里巴巴搭建淘宝时类似的发展路径，只是陆金所更多投入了其在P2P行业的专业技术和管理经验。
计葵生还指出，未来，陆金所开放平台战略将更加全方位，为投资者提供包括P2P、保险、票据、公募基金、私募基金在内的各类固定收益、浮动收益类的投资理财服务。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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