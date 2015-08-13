陆金所加速推进平台化战略 将首推一站式P2P开放平台

路透上海8月13日 - 以P2P网贷起家的上海陆家嘴国际金融资产交易市场公司（陆金所）开始加速推进平台化战略，继上月推出基金频道后，其周四宣布将推出业内首个提供一站式投融资服务的P2P开放式平台。

陆金所董事长计葵生在网上新闻会上介绍称，陆金所P2P人民公社平台将提供获客、增信、产品设计、征信、系统平台、催收等贷后服务共六类服务。例如获客方面，陆金所目前1,200多万用户的流量优势，可为P2P公司提供海量的借款人用户和大量投资端用户，降低其推广和获客成本。

“建立P2P开放平台是希望与更多P2P参与者分享陆金所积累的风控与管理经验，为网贷行业建立基础设施。”他指出，目前该平台已经开始内部测试，不久之后会正式上线公测。

在该开放平台上，中国平安(601318.SS)(2318.HK)旗下两家子公司将分工合作，陆金所负责前端的流量获客、产品设计，前海征信负责后台的风控管理和系统平台。

“后续待平台正式上线将会对进驻的P2P机构收取相应的服务费用，我们将根据合作的公司所需要的服务，以及产品种类、风险程度等因素，进行市场化定价。”计葵生指出，陆金所作为平台，本身并不承担任何P2P项目风险。

他透露，去年全年陆金所的P2P服务的交易量为150亿元，今年前七月，陆金所P2P交易量已达200亿元，预计全年可达500亿元。在陆金所P2P开放平台正式上线后，其他P2P公司在陆金所平台上提供P2P服务，相信平台上的P2P业务量还会有很大攀升。

今年3月份，陆金所原有的P2P业务被整合到平安旗下消费金融板块--平安普惠。整合后，平安普惠成为陆金所P2P产品供应方，陆金所彻底成为一个第三方开放平台。截至6月，仅陆金所累计个人零售端交易总额已经超过2,000亿元人民币；与超过300家提供资产的机构合作，包括银行、保险公司、基金公司、证券公司，最近开始与多家P2P公司尝试合作。

他还介绍称，7月中旬开始，陆金所上线基金频道，首批和汇添富、易方达两家基金公司合作，上线了20多只基金产品。按照计划，到9月份时，陆金所将与50家基金公司合作。至今年年底，合作的基金公司数量将超过90家。

对基金公司来说，陆金所汇聚的1,200万客户，是大量的潜在客户，并且能够降低成本促进销售。对投资者来说，他们将可以在陆金所上看到中国几乎所有基金公司的产品，选择空间大，而且还能享受申购费以及管理费上的优惠，降低投资成本。

陆金所这种“基金超市”模式，与目前在阿里巴巴(BABA.N)的淘宝理财、腾讯(0700.HK)基金超市以及东方财富(300059.SZ)旗下天天基金网较为类似。而陆金所的P2P平台，又让人看到当初阿里巴巴搭建淘宝时类似的发展路径，只是陆金所更多投入了其在P2P行业的专业技术和管理经验。

计葵生还指出，未来，陆金所开放平台战略将更加全方位，为投资者提供包括P2P、保险、票据、公募基金、私募基金在内的各类固定收益、浮动收益类的投资理财服务。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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