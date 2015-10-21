焦点：中国互联网O2O产业投资寒冬将临 抱团取暖和生产自救将成常态

路透上海10月21日（作者 林琦） - 近两年被狂热追捧的中国O2O（线上线下）产业出现降温迹象，在竞争不断加剧和同质化日趋明显之下，风险投资对O2O企业的投资越来越谨慎。近期，美团和大众点评两大巨头公司宣布合并，被业内视为是一种抱团取暖，可以预见，O2O行业的投资寒冬即将来临。

预计未来通过补贴等方式来“烧钱”以尽快抢占市场份额的O2O主流模式将发生变化，O2O企业将把业务重点回归现金流和盈利等传统商业逻辑，并加强与线下产业深度融合，储备足够资源以撑过资本冬季。同时，融资难度加大亦将推动更多O2O企业的并购或合并。

清科研究中心分析师吴晗瑄指出，此前众多互联网企业对于O2O市场过度的乐观，估值较项目实际商业价值存在不小差距，近期这一现象正在减少。目前，资本市场对互联网企业的估值十分谨慎，O2O企业将面临严重的融资难问题。

“未来3-6个月O2O领域将出现很多并购。”浅石创投合伙人郑毅称，O2O大多细分领域，都有相当多的竞争者，同质化现象明显，有潜在的兼并收购需求。

他表示，O2O领域融资难度将越来越大，且不少O2O企业估值已到相当高水平，后续融资机会较少。兼并收购可以制造一个融资的新噱头，帮助部分O2O公司提高融资能力，而京东(JD.O)、阿里巴巴(BABA.N)等O2O大玩家将趁行业低谷携重金收购，部分投资机构则可借机实现退出。

中国A股市场6月起由热转冷，首次公开发行（IPO）暂停及上市公司并购活动减少，令风投资本的项目退出渠道被堵，为O2O产业投资降温，而海外资本市场对阿里巴巴、百度(BIDU.O)和腾讯(0700.HK)等中国互联网巨头的追捧趋于理性，使得这些巨头在并购和投资决策上更加谨慎。

“相比出行等其他行业，O2O领域显然不是太肥的蛋糕。”北京一私募股权投资（PE）基金合伙人指出，“滴滴快的、Uber这些大家伙前期融了大笔钱，市场上钱就这么点，再说人民币贬值预期令中国概念受到挑战，可以投资中国的钱正在减少。”

中国最大出行平台--滴滴快的最近宣布完成一笔30亿美元的融资，其竞争对手Uber中国正推动一笔20亿美元左右的融资。据市场人士透露，小米公司[XTC.UL]以及合并后的美团点评近期都在寻求数十亿美元的新一轮融资。

**重归赚钱商业逻辑**

上海一知名O2O企业人士指出，众多获得天使轮和A轮融资的团队，让补贴成为O2O行业最为激烈的战场。但必须正视的是，现在不少O2O项目缺乏核心竞争力，很容易遭到竞争对手的模仿。O2O的创业企业应该更冷静、更理性，而非简单地拼融资、拼规模。

确实，在投资狂热的时候，做大规模、抢占市场份额是O2O企业的首要任务。但是融资环境一旦转冷，O2O企业更需关注自身的存续能力，实现正现金流甚至盈利将是一个现实问题。

上述PE基金合伙人指出，相对电商、视频等互联网企业来说，O2O企业过冬的难度更大。除了需承担通常的人员及IT设备开支外，O2O企业的获客、交易、执行等成本亦相当高，烧钱速度更快。

上海医药(601607.SS)董事长楼定波近日指出，据他了解，国内互联网医疗企业都没有找到好的盈利模式，他们现在最难解决问题是生存问题。近期不少线上平台已开始投资线下实体店，就是希望能够带来实实在在的现金流。

上海医药是国内第二大医药企业，近期其先后与京东和O2O医疗企业丁香园等展开合作。

而重创新实验室创始人王冠雄近日在其微信中表示，从商业上讲，任何不赚钱的生意都是不道德的，也是不可持续的。O2O要继续发展，必须让O2O企业活下去。在中国经济消费大升级、在“互联网+”方兴未艾、在新一代消费者登上历史舞台的三重红利下，O2O只会越来越大。

**轻与重的选择**

互联网企业一向以轻资产为主要特征，例如相当多O2O企业只是一个网络平台，专注信息和引流，而各种具体生活服务则由合作的线下实体店完成。不过，近阶段一些O2O企业正在由轻转重，纷纷投资线下实体业务，例如家装业O2O土巴兔切入装修业产业链、家教O2O平台轻轻家教介入课外教育业务。

互联网保险公司意时网今年开始向“保险＋”战略转型，例如手机碎屏险＋手机修理、旅游意外险＋WIFI服务。在意时网董事长郁壮鸿看来，投资手机修理店、旅行社等线下产业，是以服务来提高竞争门槛的一手妙招。

“创新的保险产品成为流量入口，我们将来真正核心是做实体产业。”他说，如果保险和实体产业都有了相当大的规模，积累了可观的数据，那么保险和实体业务会有好的盈利模式，都能实现自负盈亏。

他说，“我已感觉到互联网投资寒冷的到来，听说其他人都没拿到钱。我们反其道行之，投资线下产业，反而有人感兴趣，说明我们的路选对了。”

据他透露，意时网计划年底前进行新一轮融资，目前一些金融类产业资本对这轮融资表示有兴趣，目前双方正在洽谈估值等财务细节。

对于O2O行业未来发展的“轻与重”模式选择，清科分析师吴晗瑄则认为，O2O这个行业覆盖面太广，面对其中需要重模式的行业，未来发展趋势肯定是加大配置。而一些适应轻模式的行业，其流量的重要性更大，资产配置并不起决定性作用。（完）