融360设贷款便利店和发布金融云平台

路透上海11月18日 - 中国领先的垂直金融搜索平台--融360近期在全国各大城市设立贷款便利店以及发布国内首个全金融云平台，将其O2O（线上至线下）战略进一步深化。

融360联合创始人兼首席执行官（CEO）叶大清周二在小型媒体会上介绍，公司已在北京、上海等10个城市试点贷款便利店，由公司的贷款服务团队帮客户收集申请材料并向合适的金融机构申请贷款，以提供贷款成功率，公司计划明年开设100家贷款便利店。

而融360新发布的“金融易”平台，是国内第一个提供全金融产品搜索和购买服务的平台，网站、开发者、自媒体都可为其拥有金融需求的用户接入金融易平台，并且可从流量中获取收益。

“我们是连接人和钱的，推出这两个方案，就是让人和钱离得更近一点。”他举例说，原本融360只提供金融信息搜索，由银行客户经理自行与需求方联系，贷款成功率仅15%。而通过便利店提供的专业服务后，可将贷款成功率提高至四成以上。

他介绍，国内四大国有银行尚未大规模开展除房贷以外的消费金融服务，一些股份制银行也是刚起步。城商行、农商行、小贷公司、P2P公司等对于开展消费金融业务有较高的积极性，但渠道有限且风控架构薄弱，融360的便利店其实就是承接了这些金融机构的一部分外包业务。

目前广州农商行和新鸿基(0086.HK)旗下亚联财小额贷款公司等部分国内金融机构已与融360开展类似的合作。

叶大清透露，搜狐(SOHU.O)旗下搜狗、易车(BITA.N) 、51信用卡等网站已开始使用金融易平台。

继去年8月获得红杉资本领投的3,000万美元B轮融资后，融360今年7月宣布完成由新加坡淡马锡[TEM.UL]旗下公司领投的C轮融资。过去三年，公司的三轮融资共获得逾1亿美元资本注入。

2012年上线的融360，与国内近千家金融机构保持合作。截止10月，其用户累计申请贷款1.2万亿元人民币，获批1,500多亿元。其贷款业务已开通130多个城市，而理财和信用卡业务覆盖了200多个城市。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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