力争明年底电子商务交易额22万亿 网上零售5.5万亿--中国商务部

中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份 总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京5月15日 - 中国商务部周五发布“互联网+流通”行动计划，明确提出力争在2016年底，中国电子商务交易额达到22万亿元人民币，网上零售额达到5.5万亿元。
商务部网站发布的文件称，重点在电子商务进农村、电子商务进中小城市、电子商务进社区、线上线下互动、跨境电子商务等领域打造安全高效、统一开放、竞争有序的流通产业升级版。
力争在一到两年内，在全国创建培育200个电子商务进农村综合示范县，示范县电子商务交易额在现有基础上年均增长不低于30%。
同时创建60个国家级电子商务示范基地，培育150家国家级电子商务示范企业，打造50个传统流通及服务企业转型典型企业，培育100个网络服务品牌。运用市场化机制，推动建设100个电子商务海外仓。
文件还明确了重点工作任务，包括推动电子商务进农村，培育农村电商环境；鼓励电子商务进社区，拓展服务性网络消费范围；支持电子商务进中小城市，提升网络消费便利性；以及促进跨境电子商务发展，拓展海外市场等。
商务部稍早公布，中国2014年电子商务交易总额增长28.64%，是当年GDP增速的3.86倍。电子商务已成为国民经济重要的增长点。
为减少束缚电子商务发展的机制体制障碍，中国国务院上周表示，要为电子商务发展营造宽松发展环境，降低准入门槛，并加大金融服务支持，合理降税减负，到2020年基本建成统一开放、竞争有序、诚信守法、安全可靠的电子商务大市场。（完）
欲浏览详情，请点选商务部网站：here
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
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路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。