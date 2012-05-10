国务院：将加快部署下一代互联网

路透北京5月10日电---中国国务院常务会议表示,将加快部署下一代互联网,重点研发下一代互联网关键芯片、设备、软件和系统,推动产业化.加快推进"三网融合",培育壮大相关产业和市场.

新华社周三晚间援引该会议并称,要实施"宽带中国"工程.加快信息网络宽带化升级,推进城镇光纤到户,实现行政村宽带普遍服务.

会议表示,当前世界各国信息化快速发展,信息技术的研发和应用正在催生新的经济增长点,以互联网为代表的信息技术在全球范围内带来了日益广泛、深刻的影响.

"三网融合"是指电信网、计算机网和有线电视网三大网络通过技术改造,能够提供包括语音、数据、图像等综合多媒体的通信业务.

中国国家发展和改革委等部门此前表示,"十二五"(2011-2015年)期间,中国下一代互联网的发展目标是普及率达到45%以上,并推动实现三网融合.

数据显示,截至2011年底,中国网民数量达5.13亿,互联网普及率为38.3%.同时,目前中国仅拥有约3.32亿个IPv4地址(不含港澳台地区),仍不能满足快速增长的应用需求.(完)

--发稿 张胜男; 审校 张喜良

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