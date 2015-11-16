焦点：互联网时代中国供给侧结构性改革核心在于政府自身变革

作者 沈燕

路透北京11月16日 - 从双十一淘宝录得912亿元人民币的创纪录交易额，从庞大的中国海淘大军横扫日本马桶盖，韩国化妆品时，中国消费结构的升级已悄然到来。也迫使决策层将宏观调控的思路转向着力加强供给侧结构性改革，究其核心则是政府对其职能和治理结构方面的自身变革。

周一在北京召开的“互联网如何改变传统业态”的论坛上，专家们一致认为，在互联网日益影响传统业态的大背景下，中国提出“互联网+”和“中国制造2025”，寄望通过供给端改革提供新需求，产生新消费，支撑新产业，由此引伸出在互联网时代，中国需要怎样的经济社会治理结构？尤其体现在政府的职能定位和管理方式上。

“在互联网时代，未来的整个经济社会的治理应该是什么模式，政府是不是仍然在未来的互联网社会中继续处于今天工业经济这样一种地位或者是角色，他要不要转型，这其实是一个更加深远的问题。”阿里巴巴集团副总裁高红冰称。

他认为，中国目前的行政管理模式仍然是工业经济时代的条块分割管理模式，而在互联网时代，当一切都依托在网络平台时，这种条块的管理模式是否能适应？这显然是需要探讨的问题。

这一观点也得到南开大学校长助理、经管学院院长刘秉镰教授的认同。他认为，中国的互联网发展速度很快，政府也非常重视基础设施建设，喜欢搞投资，因此中国的互联网发展速度或者国家的投资强度都是非常高的，在商务平台方面中国一点也不弱于美国。

“但我们缺在“软”的管理，尤其是政府官员。”刘秉镰称，当商务模式创新了，管理手段却依旧滞后，政府治理结构的框架仍然停留在工业经济的条块模式上。

中国国家主席习近平近日主持召开中央财经领导小组第十一次会议指出，实行宏观经济要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的政策，战略上坚持持久战，战术上打好歼灭战，在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，着力提高供给体系质量和效率，增强经济持续增长动力，推动中国社会生产力水平实现整体跃升。

其后多家券商发布了有关加强供给侧结构性改革方面的观点。国信证券的报告就认为，这意味着未来的经济政策将把主要精力放在通过改革提高全要素生产率，而需求侧的刺激政策可能更多只是托底性质的而非未来政策的重心所在。

**寻求解决之道**

从双十一淘宝创下的天量成交额上，不难看到面对如此巨大的交易场景，显然是无法用过去的管理手段和过去的管理职能，权利去简单地进行线下项目的长期管理。这也对中国属地管理和跨省份行政区划的现行管理方式带来巨大挑战。

“目前我们的改革，在电商领域里面想推行电子发票、电子合同，质检总局推行的商品的质量监管其实暴露一个最大的问题就是用传统的思维方式去推行所谓的改革方面的东西。”清华大学国家跨境电子商务研究中心的主任柴跃廷教授称。

他指出，今天的天猫、淘宝动则几亿人在逛，几百万、上千万的商家在上面，传统的集贸市场像义乌是最大的，也不过十万家商铺。量变引起质变，现在工商总局要求网络平台一定要按照过去的管理办法，把商户的资质建卡，在网络平台上商品质量的关把好，能把得了吗？因为量变引起质变，也引伸到政府在整个网络平台上责任和义务是什么？

很显然，如何运用互联网时代的大数据优势，提升政府综合治理国家和社会的管理水平，并适应互联网时代不断出现的新业态，新模式，率先从政府自身改革，显然也是中国“十三五”推进经济结构转型的重要内容。

在阿里第一线和几十个政府部门打交道的高红冰就认为，要提供数字化社会的新业态信息给到决策者，如果决策者不能得到创新业态的新信息，无法突破他的思维方式，因为突破思维方式需要输入新的信息，所以决策者新的信息提供作为第一步。

此外，重新构建一个治理框架和治理体系，不光是政府，也是一个多边或者多方协同共治的体系，如何从过去单边的体系转化成多方的治理体系。

不过柴跃廷就坦称目前还没有答案，其给总理写报告说这件事情要靠目前的试点工程恐怕很难推进，必须要组织全国的智囊，先做深入研究，拿出几个可行的方案，大家去论证，做一些稍微的系统化的顶层设计，在整个顶层设计的基础上开展试点。

**理性看待并善用互联网**

很显然，作为20世纪人类的一项伟大发明的互联网，从实验室走向社会的短短20多年间，已经渗透到人类生活的方方面面，在颠覆着人们传统思维的同时，如何理性看待并善用事关中国经济结构转型的成败。

柴跃廷教授就指出，制约互联网经济发展的原因在于新模式和老机制的矛盾，无论是政府的管理部门还是企业，这个矛盾始终在纠结。

另一矛盾集中在对资源争夺，究竟是把资源分配到新的互联网经济还是传统产业里面，这种资源争夺也是非常厉害。

“如果各个地方还是建设大量的批发、购物中心，那么网店的建设在政府商务部门中可能就考虑相对弱一些，因为过去的做法太习惯了，没有风险。如果投到新的经济领域有风险，这是因为政绩观这个指挥棒在背后发挥作用。”柴跃廷称。

此外，互联网经济面临的第三大矛盾是眼前利益和长远利益，因为互联网经济的特征就是前面周期很长，但是中间有一个爆发性的增长，如果熬不到盈利点就死掉了，培育期很长，所以给人们感觉又烧钱，其实是一个特有的产业规律在背后作用。

“新模式老机制，新旧产业争夺资源，当前利益和长远利益，这是考验一个政府部门、一个企业家的智慧的。同样都做电商，为什么马云就成功了，别人就成功不了？这是企业家的智慧。为什么某个地方搞电子商务发展好，有的地方电子商务发展不好，大家都选择电子商务，那是政府的事。”柴跃廷称。（完）