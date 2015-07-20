中国互联网金融告别野蛮生长 进入规范成长阶段--财富证券

路透北京7月20日 - 针对中国最新出台的互联网金融指导意见，财富证券研究报告认为，近年来互联网金融不断发展，在带来积极影响的同时也面临着监管漏洞不断暴露和隐藏风险的不断积累。本着“鼓励创新、防范风险、趋利避害、健康发展”的总体要求，市场终于迎来关于促进互联网金融健康发展的纲领性措施。

“悬在头顶的达摩克利斯之剑终于落下，互联网金融从此告别野蛮式生长，在框架性的指导下将进入创新、透明、规范成长阶段。”报告称。

为促进互联网金融健康发展，中国人民银行等10部委上周六联合发布关于促进互联网金融健康发展的指导意见，鼓励传统金融机构实现业务与服务转型升级，建立服务实体经济的多层次金融服务体系，进一步拓展普惠金融的广度和深度，并力在建立良好的互联网金融生态环境和产业链。

以下是该报告对指导意见的解读：

（1）意见明确了互联网金融的目的是要更好地满足中小微企业和个人投融资需求，进一步拓展普惠金融。鼓励银行、证券、保险、基金、信托和消费金融等金融机构建设创新型互联网平台，还明确了互联网金融的主要业态：互联网支付、P2P、股权众筹融资、金融机构网上业务、网络消费金融、网络金融产品销售平台等。

（2）意见鼓励从业机构相互合作、优势互补，建立良好的互联网金融生态环境和产业链。之前由于政策的不确定，行业内机构金融合作相对较谨慎，合作模式相对单调。我们认为合作放开后互联网金融的自发性创新发展能带动有效的新型商业模式的不断探索和出现，未来行业之间的并购将越发活跃，带动行业集中度逐步加强。

（3）一直以来互联网金融企业一直是轻资产、高风险企业，创业初期主要依靠风投资本，除了被上市公司收购外，缺少资本的推出机制。意见明确了支持社会资本发起设立产业投资基金、银行业金融机构按照支持小微企业的政策，给予处于初创期的从业机构支持，我们认为未来整个行业体量将上一个新的台阶。鼓励在A股上市融资，也将吸引风投资金回归国内资本市场。

（4）指导强调培育互联网金融配套服务体系。大互联网金融在拓展广度和深度的道路上离不开基础设施的支持。我们认为未来会伴生出一批如征信、云存储、大数据挖掘、信息安全等基础设施与技术领域的衍生机会。

（5）意见对于5种分类金融业务的业务范畴及的监管方的做了明确的定义和划分：央行管互联网支付、银监会管 P2P 借贷、证监会管股权众筹融资以及互联网基金销售业务、保监会管互联网保险。其中部分业务定义：A）互联网支付主要小额、快捷、便民小微支付服务；B）网络借贷括个体 P2P 和网络小额贷款，P2P 仅明确中介性质，信息交互、撮合、资信评估服务，不得提供增信、不得非法集资；C）股权众筹必须通过股权众筹融资的网络、电子中介机构平台（互联网网站或其他类似的电子媒介）公开进行，并且筹融资方应为小微企业。

（6）意见中，对互联网金融企业如 P2P 和第三方支付平台影响比较大的一项则是客户资金第三方存管制度。“除另有规定外，从业机构应当选择符合条件的银行业金融机构作为资金存管机构，对客户资金进行管理和监督，实现客户资金与从业机构自身资金分账管理。”这也就意味着P2P平台等金融机构上的资金将由银行来管存，除了增加托管成本外，最大的影响就是P2P平台的资金池模式可能彻底完蛋以及第三方支付平台托管业务被迫转型。（完）

(整理 赵红梅；审校 张喜良)

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