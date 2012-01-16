去年末中国网民5.13亿 近半数用微博--CNNIC

路透上海1月16日电---中国互联网络信息中心(CNNIC)周一发布最新统计报告,2011年底中国网民规模达5.13亿,全年新增5,580万,或12.2%,增速减缓.其中微博快速崛起,目前有将近半数网民在使用,比例达到48.7%.

去年底中国的互联网普及率攀升至38.3%,较2010年末提高4个百分点.中国手机网民规模为3.56亿,占整体网民比例为69.3%,较上年底增长5,285万人.

报告认为,2011年互联网普及率提升4个百分点,相比2007年以来平均每年6个百分点的提升,增长速度有所回落.过去五年内助推网民规模快速增长的几类人群中,互联网普及率即将触顶,而其他年龄段和教育水平的人群对互联网的接受速度很难达到年轻和高学历群体的水平,致使整体网民规模增长进入平台期.

报告还指出,包括网络购物、网上支付、网上银行、旅行预订在内的电子商务类应用在2011年继续保持稳步发展态势,其中网络购物用户规模达到1.94亿人,较上年底增长20.8%,网上支付用户和网上银行全年用户也增长了21.6%和19.2%,目前用户规模分别为1.67亿和1.66亿.

此外,网络视频行业的发展势头相对良好,用户规模较上一年增加14.6%,达到3.25亿人,使用率提升至63.4%,是中国网民继即时通信、搜索、音乐、新闻之後的第五大应用.(完)

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--发稿 边竞; 审校 林高丽

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