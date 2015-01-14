习近平：今年保持高压态势不放松 着力完善国有企业监管制度

路透北京1月14日 - 中国国家主席习近平称，今年对反腐败问题要保持高压态势不放松，坚持零容忍的态度不变，且有破有立，反腐倡廉建章立制要抓好制度建设，包括着力完善国有企业监管制度等。

新华社援引习近平在中共十八届中央纪委五次全会上发表重要讲话强调，要不断把反腐败斗争引向深入，反腐倡廉建章立制还要深化体制机制改革，最大限度减少对微观事务的管理，推行权力清单制度，防止权力滥用，并要完善国有资产资源监管制度，强化对权力集中、资金密集、资源富集的部门和岗位的监管。

“（今年）横下一条心纠正四风，常抓抓出习惯、抓出长效，在坚持中见常态，向制度建设要长效，强化执纪监督，把顶风违纪搞四风列为纪律审查的重点。”习近平指出。

习近平指出，今年保持高压态势不放松，查处腐败问题，必须坚持零容忍的态度不变、猛药去疴的决心不减、刮骨疗毒的勇气不泄、严厉惩处的尺度不松，发现一起查处一起，发现多少查处多少，把反腐利剑举起来，形成强大震慑。

他并指出，去年坚决查处了周永康、徐才厚、令计划、苏荣等严重违纪违法案件，向世人证明中国共产党敢于直面问题、勇于从严治党、自我革新。

习近平强调，从这两年查处的案件和巡视发现的问题看，反腐败斗争形势依然严峻复杂，主要是在实现不敢腐、不能腐、不想腐上还没有取得压倒性胜利，腐败活动减少了但并没有绝迹，反腐败体制机制建立了但还不够完善，减少腐败存量、遏制腐败增量、重构政治生态的工作艰巨繁重。

中国共产党第十八届中央纪律检查委员会第五次全体会议于1月12日在北京开幕。中共中央纪委书记王岐山代表中央纪律检查委员会常务委员会作了题为《依法治国依规治党坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争》的工作报告。（完）

(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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