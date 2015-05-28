中国十三五时期增长方式要转向“三驾马车”协调拉动--习近平（更新版）

路透北京5月28日 - 中国国家主席习近平近日表示，中国“十三五”时期（2016-2020）要在保持经济增长和转变发展方式等方面取得明显突破，促进经济增长向依靠消费、投资、出口“三驾马车”协调拉动转变。

新华社周四援引他在浙江调研期间召开的座谈会上的讲话称，中国经济社会发展前景广阔，但同时面临不少困难和挑战，调结构、转方式、促创新任务仍然艰巨。

“促进经济增长由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变，由主要依靠第二产业带动向依靠第一、第二、第三产业协同带动转变，由主要依靠增加物质资源消耗向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变。”他说。

他并指出，深入研究保持经济增长的举措和办法，挖掘增长潜力，加快改造提升传统产业，深入推进信息化与工业化深度融合，着力培育战略性新兴产业，大力发展服务业特别是现代服务业。

“改革是培育和释放市场主体活力、推动经济社会持续健康发展的根本动力...要增强改革意识，提高改革行动能力，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用。”习近平称。

他同时强调，要采取有力措施促进区域协调发展、城乡协调发展，加快欠发达地区发展，积极推进城乡发展一体化和城乡基本公共服务均等化。

中国一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.0%，增速为六年低点。在经济下行压力不断加大的情况下，发改委近期亦加快投资项目审批步伐，近两周来获批项目涉及总投资近5,000亿元人民币。

**风险和挑战并存**

习近平指出，当前和今后一个时期，世界经济环境仍然比较复杂，机遇和挑战相互交织，时和势总体有利中国，中国发展的重要战略机遇期仍然存在。

“我国经济社会发展前景广阔，同时面临不少困难和挑战，调结构、转方式、促创新任务仍然艰巨。”他说。

他并指出，谋划“十三五”时期发展，要清醒认识面临的风险和挑战，把难点和复杂性估计得更充分一些，把各种风险想得更深入一些，把各方面情况考虑得更周全一些，搞好统筹兼顾。

“要坚持经济发展以保障和改善民生为出发点和落脚点...让改革发展成果更多、更公平、更实在地惠及广大人民群众。”他说。

4月底召开的中央政治局会议明确要高度重视应对经济下行压力，中国央行则于周三发布报告称，2015年经济增长下行压力加大，但仍将处于合理区间；将综合运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷和社会融资规模合理增长。

中国十二五（2011-2015）规划中确定的GDP年增幅为7%，2011-2014年GDP增速依次为9.3%、7.7%、7.7%、7.4%。今年GDP增长目标定为7.0%左右。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。