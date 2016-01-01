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时事要闻 | 2016年 1月 1日 星期五 09:24 BJT

2016年推进结构性改革 营造政治上的绿水青山--习近平

路透北京12月31日 - 中国国家主席习近平周四发表新年贺辞称，2016年是中国进入全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，将着力推进结构性改革，推进改革开放，促进社会公平正义，营造政治上的绿水青山。

新华社援引习近平讲话并称，全面建成小康社会，让几千万农村贫困人口生活好起来，要着力补齐这块短板，确保农村所有贫困人口如期摆脱贫困。

“世界那么大，问题那么多，国际社会期待听到中国声音、看到中国方案，中国不能缺席，”习近平称，“中国将永远向世界敞开怀抱...让我们的‘朋友圈’越来越大。”

中国央行行长周小川亦发布新年贺辞。央行网站援引他的讲话称，2016年将继续实施稳健的货币政策，保持流动性合理充裕；继续深化金融体制改革，加强风险监测和预警，切实防范化解各类金融风险。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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