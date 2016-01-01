2016年推进结构性改革 营造政治上的绿水青山--习近平

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京12月31日 - 中国国家主席习近平周四发表新年贺辞称，2016年是中国进入全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，将着力推进结构性改革，推进改革开放，促进社会公平正义，营造政治上的绿水青山。
新华社援引习近平讲话并称，全面建成小康社会，让几千万农村贫困人口生活好起来，要着力补齐这块短板，确保农村所有贫困人口如期摆脱贫困。
“世界那么大，问题那么多，国际社会期待听到中国声音、看到中国方案，中国不能缺席，”习近平称，“中国将永远向世界敞开怀抱...让我们的‘朋友圈’越来越大。”
中国央行行长周小川亦发布新年贺辞。央行网站援引他的讲话称，2016年将继续实施稳健的货币政策，保持流动性合理充裕；继续深化金融体制改革，加强风险监测和预警，切实防范化解各类金融风险。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。