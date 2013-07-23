习近平：应对发展面临的矛盾和挑战 关键在于全面深化改革

路透北京7月23日 - 中国国家主席习近平近日表示，应对当前中国发展面临的一系列矛盾和挑战，关键在于全面深化改革。要始终把改革创新精神贯彻到治国理政各个环节，推动经济持续健康发展。

新华社周二援引习近平报导称，必须要把握全面深化改革的内在规律，“特别是要把握全面深化改革的重大关系，处理好解放思想和实事求是的关系、整体推进和重点突破的关系、顶层设计和摸着石头过河的关系、胆子要大和步子要稳的关系、改革发展稳定的关系。”

习近平是7月21-23日在湖北调研时做出上述表示的。他强调，深化农村改革，完善农村基本经营制度，要好好研究农村土地所有权、承包权、经营权三者之间的关系，土地流转要尊重农民意愿、保障基本农田和粮食安全，要有利于增加农民收入。

习近平还指出，工业是中国的立国之本，要研发生产自己的品牌产品，形成自己的核心竞争力。中国我们既要有工业化、信息化、城镇化，也要有农业现代化和新农村建设，两个方面要同步发展。要破除城乡二元结构，推进城乡发展一体化。

中国新一届政府将以较往届强势的态度推动经济结构调整，这从强调在金融领域守住系统性风险底限，李克强总理明确“经济增长率、就业水平等不滑出下限，物价涨幅等不超出上限”等方面均可见一斑。

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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