今年力争搭建改革主体框架 全面评估各领域改革--习近平

比特币中国CEO称公司运行正常 未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透北京1月11日 - 中国国家主席、中央全面深化改革领导小组组长习近平周一称，今年要力争把改革的主体框架搭建起来，并要加强对各领域改革的全面评估。
新华社引述他在中央全面深化改革领导小组第20次会议上讲话称，要牢牢扭住全面深化改革各项目标，落实主体责任，理清责任链条，拧紧责任螺丝，提高履责效能，打通关节、疏通堵点、激活全盘，努力使各项改革都能落地生根。
“全面深化改革头三年是夯基垒台、立柱架梁的三年，今年要力争把改革的主体框架搭建起来。”习近平称。
会议并审议通过了关于全面推进政务公开工作的意见、开展承担行政职能事业单位改革试点的指导意见等。
习近平此前在重庆调研时表示，当前和今后一个时期制约中国经济发展的主要因素在供给侧，加大供给侧结构性改革力度，重点在于促进产能过剩有效化解等。
上月召开的中央经济工作会议将去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板列为2016年经济工作五大任务。中国供给侧改革策略终于从“纸上谈兵”落到了实际政策操作层面，结构性改革进入攻坚阶段。（完）
(发稿 李文科; 审校 张喜良)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。