习近平：中国不接受任何基于南海仲裁案裁决的主张和行动

路透北京7月12日 - 中国国家主席习近平周二指出，南海诸岛自古以来就是中国领土，中国在南海的领土主权和海洋权益在任何情况下不受所谓菲律宾南海仲裁案裁决的影响。中国不接受任何基于该仲裁案裁决的主张和行动。

人民日报微博报导，习近平在会见来华出席第十八次中国欧盟领导人会晤的欧洲理事会主席图斯克和欧盟委员会主席容克时强调，中国一贯维护国际法治以及公平和正义，坚持走和平发展道路。

“我们坚定致力于维护南海和平稳定，致力于同直接有关的当事国在尊重历史事实的基础上，根据国际法，通过谈判协商和平解决有关争议。”习近平称。

海牙仲裁法庭法官周二裁定，驳回中国对于南中国海大片水域内经济权利的主张。这标志着菲律宾取得的一次胜利。

其后，中国外交部发表声明称，该裁决是无效的，没有拘束力，中国不接受、不承认。

中国政府和中国外长也相继对此发表声明，中国对南海诸岛，包括东沙群岛、西沙群岛、中沙群岛和南沙群岛拥有主权。（完）