习近平会见帕内塔 表示愿推进中美关系发展

中国国家副主席习近平周三向到访的美国国防部长帕内塔表示，他愿推进中美关系的发展。习近平在人民大会堂举行的欢迎仪式中称，他认为帕内塔的访问有助於推进中美两国、两军关系的发展。中国的批评人士认为，美国战略重心重回亚洲，鼓励日本等国在处理对华事务上变得更加强硬。