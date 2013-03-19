美国新财长访华 与习近平会晤

美国财长雅各布·卢周二与中国国家主席习近平会面，网络攻击、人民币汇率和市场准入料将是重要议题。这是习近平当选主席以来首次会见外国高官，也是雅各布·卢上任后首次重要出访。雅各布·卢计划向中方施压，要求停止针对美国的网络攻击；而中国则称自己是美国网络攻击的目标。路透