新城控股斥资近100亿元新增南京和武汉三幅土地储备

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海9月27日 - 中国中型房地产企业--新城控股(601155.SS)周一晚公告称，旗下子公司近日取得江苏南京和湖北武汉三幅地块，需要投入的地价款近100亿元人民币。
新城控股子公司南京新城万嘉房地产公司近日取得南京江宁区两幅地块，一幅位于江宁区麒麟科创园，出让面积为6.78万平方米，为居住和商住混合用地，综合容积率2.63，成交额为40亿元；另一幅位于江宁区地铁小镇青龙片区，出让面积为7.47万平方米，综合容积率2.26，为二类居住用地及基层社区中心用地，成交额为33.9亿元。
另外，新城控股的控股子公司武汉新城置业公司以2,000万元收购武汉江南印象置业公司，并以包干总价款24.94亿元委托转让方武汉南部新城投资公司或其指定公司完成标的公司所涉的土地款及全部拆迁安置补偿义务。
转让方武汉南部新城投资公司承担了武汉洪山区建和村城中村改造项目的拆迁安置补偿等工作，为美好集团(000667.SZ)全资子公司。而江南印象置业持有建和村两地块，分别为住宅用地和批发市场用地，其中住宅地的净用地面积为9.7万平米，容积率为3.5。
新城控股周一收报12.33元，过去三个月累计上涨33.7%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。