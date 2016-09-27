新城控股斥资近100亿元新增南京和武汉三幅土地储备

路透上海9月27日 - 中国中型房地产企业--新城控股(601155.SS)周一晚公告称，旗下子公司近日取得江苏南京和湖北武汉三幅地块，需要投入的地价款近100亿元人民币。

新城控股子公司南京新城万嘉房地产公司近日取得南京江宁区两幅地块，一幅位于江宁区麒麟科创园，出让面积为6.78万平方米，为居住和商住混合用地，综合容积率2.63，成交额为40亿元；另一幅位于江宁区地铁小镇青龙片区，出让面积为7.47万平方米，综合容积率2.26，为二类居住用地及基层社区中心用地，成交额为33.9亿元。

另外，新城控股的控股子公司武汉新城置业公司以2,000万元收购武汉江南印象置业公司，并以包干总价款24.94亿元委托转让方武汉南部新城投资公司或其指定公司完成标的公司所涉的土地款及全部拆迁安置补偿义务。

转让方武汉南部新城投资公司承担了武汉洪山区建和村城中村改造项目的拆迁安置补偿等工作，为美好集团(000667.SZ)全资子公司。而江南印象置业持有建和村两地块，分别为住宅用地和批发市场用地，其中住宅地的净用地面积为9.7万平米，容积率为3.5。