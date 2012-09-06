官媒回击外国机构恶意做空中概股

路透上海9月6日电---新华社周三发表的一篇社论称，外国机构做空在美上市中国企业属“恶意行为”。

关於多名中国科技高管与美国做空机构香橼的公开论战，新华社有关美国机构恶意做空中国概念股的评论首次表明中国政府的立场。

评论呼吁美国证监会调查香橼等做空机构，建议中国机构如果得不到更好待遇就应考虑停止在美上市。

评论称，美国经济已挣扎许久，美国无法承受一个没有中国企业感兴趣或参与的资本市场。

周一，前谷歌中国区总裁李开复联合60多名业内高管、投资者和创业者，发表了一封公开信，指责香橼故意散布在美上市企业的谎言以坐收渔利，特别是针对奇虎360。

香橼否认上述指控，称李开复存在利益冲突问题，他与奇虎360存在业务合作关系。

最近几年，做空机构通过成功攻击海外上市的中国企业获得大量收益。

新华社的评论承认做空机构的确发现了一些公司存在的真正问题，但现如今却将不公平的矛头对准了中国的正规企业。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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