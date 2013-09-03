中国国资委主任蒋洁敏涉嫌严重违纪被免职--中组部

路透北京9月3日 - 新华网周二报导援引中央组织部称，国务院国有资产监督管理委员会主任、党委副书记蒋洁敏涉嫌严重违纪，中央已经决定免去其领导职务。

现年57岁的蒋洁敏今年3月辞任中石油(0857.HK)(601857.SS)董事长及董事职务，之后出任国资委主任及中共第十八届中央委员会委员，但不到半年即下马，成为十八大后首名被调查的中央委员。此前中石油四名高层亦接受中国有关部门调查。

中国新一届领导层上任以来强调反腐要“苍蝇和老虎一起打”。今年7月8日，中国原铁道部部长刘志军被法院以受贿罪、滥用职权罪数罪并罚，判处死缓。8月8日宣布国家发改委原副主任，国家能源局原局长刘铁男被开除党籍和公职。8月下旬对前重庆市委书记薄熙来受贿、贪污、滥用职权一案进行了五天公开开庭审理。（完）

(发稿 张胜男; 审校 张喜良)

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