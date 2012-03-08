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时事要闻 | 2012年 3月 9日 星期五 07:51 BJT

新疆发生5.8级地震 暂无伤亡报告

路透悉尼3月9日电---美国地质调查局(USGS)宣布,中国新疆地区周五发生地震,初步测定震级为5.8级.目前没有人员伤亡和财产损失报告.

此次地震发生在新疆阿克苏东南方218公里(136英里)处,接近吉尔吉斯斯坦边境.震源深度大约为36公里(22英里).(完)

--编译 兰秀娟;审校 郑茵

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