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时事要闻 | 2014年 5月 22日 星期四 15:10 BJT

李克强要求迅速侦破乌鲁木齐爆炸案

路透北京5月22日 - 中国国务院总理李克强周四要求全力救治乌鲁木齐爆炸案受伤群众，同时迅速侦破案件，抓紧缉捕暴恐分子。

此前，中国国家主席习近平对新疆乌鲁木齐市“5·22”暴力恐怖案作出重要批示，要求及时组织救治受伤群众迅速侦破案件，从严惩处暴恐分子。

周四上午7时50分许，新疆维吾尔族自治区首府乌鲁木齐发生一起严重暴力恐怖案件，造成重大人员伤亡，目前已造成31人死亡，约94人受伤。（完）

(发稿 李贺; 审校 曾祥进)

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