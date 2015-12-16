中国经济面临一定下行压力 要坚持创新驱动发展--习近平

路透北京12月16日 - 中国国家主席习近平周三表示，中国经济面临一定下行压力，解决之道关键在于坚持创新驱动发展；并欢迎各国企业和创业者在华投资兴业，推动网络经济创新发展，促进共同繁荣。

他在第二届世界互联网大会开幕式发表主旨演讲并称，中国开放的大门永远不会关上，利用外资的政策不会变，对外商投资企业合法权益的保障不会变，为各国企业在华投资兴业提供更好服务的方向不会变。

“当前，世界经济复苏艰难曲折，中国经济也面临着一定下行压力。解决这些问题，关键在于坚持创新驱动发展，开拓发展新境界。”习近平称。

他表示，中国正在实施“互联网+”行动计划，推进“数字中国”建设，发展分享经济，支持基于互联网的各类创新，提高发展质量和效益。中国互联网蓬勃发展，为各国企业和创业者提供了广阔市场空间。

习近平称，中国愿意同各国加强合作，通过发展跨境电子商务、建设信息经济示范区等，促进世界范围内投资和贸易发展，推动全球数字经济发展。

在网络安全方面，他强调网络安全是全球性挑战，没有哪个国家能够置身事外、独善其身，维护网络安全是国际社会的共同责任。中国愿同各国一道，加强对话交流，有效管控分歧，推动制定各方普遍接受的网络空间国际规则，制定网络空间国际反恐公约，健全打击网络犯罪司法协助机制，共同维护网络空间和平安全。（完）