沪深交易所提高减持门槛 协议转让单一受让方不低于5%

路透上海1月11日 - 在中国证监会上周四发布《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》后，沪深证交所上周六亦发布相关实施细则，包括上市公司大股东通过协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于5%，这无疑将提高大股东的减持门槛。

沪深证交所指出，上市公司大股东通过协议转让方式减持股份，减持后持股比例低于5%的股份出让方、受让方，在减持后六个月内应当继续遵守证监会有关大股东等减持的相关规定；减持后持股比例达到或超过5%的出让方、受让方，在减持后应当遵守减持规定的要求。

根据证监会发布的新规定，上市公司大股东计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应当在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划。上市公司大股东在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过公司股份总数的百分之一。

分析人士指出，沪深证交所此次将协议转让的门槛提高到总股本的5%，这将使协议转让的难度大大提高。这样大宗股份的转让，不仅涉及资金量大，而且5%相当于举牌线，受让方在受让后半年内不能减持，即使半年后亦不能随便减持，需遵守相关减持规定，种种因素会令相当多潜在受让方心存顾忌。（完）